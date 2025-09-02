وزير الري: توفير الاحتياجات المائية لكل الاستخدامات بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن أجهزة الوزارة المعنية توفر الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات المائية بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة، وتتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

إجراءات إدارة السد العالي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة حالة الري بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية، واستعراض موقف الفيضان للعام المائي الحالي، وموقف إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات إدارة السد العالي.

كما أكد الدكتور سويلم قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة والتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية في الشبكة، بما يعمل على توفير التصرفات المائية بالمناطق المختلفة، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل والترع، بما يحقق الجاهزية في التعامل مع جميع المتغيرات في الطلب على المياه، مشيرا إلى متابعة أعمال التطهيرات وإزالة التعديات على نهر النيل لتمكين مجرى النهر من إمرار التصرفات المائية المطلوبة على مدار العام.

وشدد على متابعة إدارات توزيع المياه لمدى التزام كل إدارة عامة للري بالحصص المائية المقررة لها، والالتزام بتنفيذ المناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية لتأمين احتياجات الري ومياه الشرب..مشددا على قيام كل إدارة عامة للري بحسن إدارة وتوزيع المياه ومراقبة مناسيب الترع على مدار الساعة، بما يحقق التصرفات المطلوبة لكافة الأغراض، ومتابعة أعمال تطهيرات الترع والتأكيد على قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصبات نهايات الترع، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد، للمحافظة على قدرة الشبكة على استيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة.