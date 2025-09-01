3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق .. من أكثر الأمور التي يجب على محبي القهوة معرفتها جيداً خاصة لما تفعله القهوة بالجسم عند تناولها فور الاستيقاظ وتناولها على معدة فارغة، فتسبب أضرار صحية بدلاً من فوائدها.





شرب القهوة بعد الاستيقاظ ضار بصحتك.. ما السبب ؟

وفقا لخبراء النوم، فإن تناول فنجان بمجرد استيقاظك قد لا يمنحك دفعة النشاط التي تطمح إليها طوال اليوم.

وبحسب الدراسات العلمية حول القهوة وفوائدها وأضرارها، فإن شرب القهوة كأول شيء في الصباح قد لا يكون الخيار الأفضل.

التفسير وراء ذلك انه عندما تستيقظ يكون مستوى هرمون التوتر (الكورتيزول)، الذي يعزز اليقظة والتركيز وينظم عملية التمثيل الغذائي واستجابة الجهاز المناعي، في ذروته، وقد تؤثر المستويات المرتفعة من الكورتيزول على جهازك المناعي، وإذا كانت بالفعل في ذروتها عند الاستيقاظ فإن شرب القهوة بمجرد فتح عينيك قد يضر أكثر مما ينفع، وقد يجعلك محصنا ضد الكافيين لفترة طويلة.

هل شرب القهوة على معدة فارغة مضر؟

شرب القهوة على الريق قد يسبب بعض الأضرار، أبرزها تهيج المعدة، وزيادة حموضة المعدة، وارتجاع المريء، واضطرابات الهضم، وزيادة التوتر والقلق، وارتفاع مستوى الكورتيزول في الجسم، ما قد يؤثر على مستوى السكر في الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكري على المدى الطويل.



أضرار شرب القهوة على الريق:

تهيج المعدة وزيادة الحموضة:

القهوة حمضية بطبيعتها، وعند شربها على معدة فارغة، قد تهيج بطانة المعدة وتزيد من إفراز حمض الهيدروكلوريك، مما يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم.





ارتجاع المريء:

قد يؤدي شرب القهوة على الريق إلى تفاقم مشكلة ارتجاع المريء لدى الأشخاص الذين يعانون منها.





اضطرابات الهضم:

قد يؤثر شرب القهوة على الريق على عملية الهضم، ما قد يسبب الانتفاخ والغازات والتلبكات المعوية، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.



زيادة التوتر والقلق:

الكافيين الموجود في القهوة قد يزيد من مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول)، ما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر.

هل شرب القهوة يسبب السكر؟

شرب القهوة على الريق لا يسبب مرض السكري بشكل مباشر، ولكن قد يؤثر على مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص.

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى ارتفاع مؤقت في مستويات السكر في الدم، خاصة لدى المصابين بمقاومة الأنسولين أو ما قبل السكري.

كما أن الكافيين قد يؤثر على طريقة استخدام الجسم للأنسولين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

ما هو أفضل وقت لشرب القهوة ؟

أفضل وقت لتناول القهوة والحصول على جرعة كافيين ليس قبل 45 دقيقة على الأقل من الاستيقاظ، عندما يبدأ إيقاع الكورتيزول في الانخفاض بجسمك.

كنت أن أفضل وقت لشرب القهوة هو عادة منتصف الصباح وحتى وقت متأخر منه، عندما يتراجع مستوى الكورتيزول لديك وتبدأ في الشعور بانخفاض الطاقة، فيفضل شرب القهوة قبل الثانية عشر ظهراً ، وبعد الاستيقاظ بساعتين .