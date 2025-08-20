لعشاق الكافيين.. ما كمية القهوة اليومية الصحية؟

تعد القهوة مفيدة للصحة بشرط تناولها بكمية معتدلة وبطريقة تحضير سليمة.

ما كمية القهوة اليومية الصحية

وأورد موقع “أبونيت.دي” أن القهوة تعد مفيدة للصحة؛ حيث إنها تساعد على الشعور باليقظة والانتباه بفضل احتوائها على الكافيين من ناحية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة من ناحية أخرى.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن الكمية اليومية الصحية تتراوح من 3 إلى 5 أكواب بالنسبة للأشخاص البالغين الأصحاء، الذين لا يعانون من مشاكل بالقلب والأوعية الدموية.

وقد يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى مشاكل بالقلب والدورة الدموية مثل سرعة ضربات القلب، بالإضافة إلى زيادة إدرار البول.

طريقة تحضير القهوة

أشار “أبونيت.دي” إلى أن طريقة تحضير القهوة تختلف في تأثيرها على مستويات الكوليسترول، موضحة أن قهوة الفلتر تُعتبر الخيار الأكثر صحة؛ نظرا لأنها تُصفي المواد، التي ترفع الكوليسترول، بفعالية.

وقد تؤدي طرق تحضير أخرى، مثل الإسبريسو المصنوع من فلاتر معدنية، إلى زيادة مستويات الكوليسترول.

الكمية الصحية اليومية من القهوة للبالغين هي حوالي 3 إلى 5 أكواب، أو ما يعادل 300-400 ملغ من الكافيين، أما بالنسبة إلى النساء الحوامل أو من يعانون مشكلات صحية، يفضل تقليل الكمية إلى كوبين فقط.

نصائح لشرب القهوة

1- اشربها بانتظام ولكن باعتدال (3-4 أكواب يوميًا).

2. تجنب القهوة قبل النوم بـ6 ساعات كي لا تؤثر على نومك.

3. قلل السكر والكريمة لتفادي زيادة السعرات.

4. اشرب ماء بعد القهوة من أجل توازن الجسم وترطيبه.

5. إذا شعرت بتوتر أو خفقان قلل الكمية فورا.

فوائد تناول القهوة

1. زيادة التركيز واليقظة: الكافيين يحفز الجهاز العصبي، يحسن التركيز والذاكرة.

2. تعزيز المزاج: تقلل القهوة من خطر الاكتئاب وتحسن الشعور بالسعادة.

3. مضادة للأكسدة: تحتوي على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا.

4. تحسين الأداء البدني: الكافيين يزيد من القوة والطاقة أثناء التمرين.

5. تقليل خطر بعض الأمراض: مثل السكري من النوع 2، الزهايمر، وبعض أنواع السرطان.

6. حماية الكبد: القهوة تقلل خطر تليف الكبد وأمراضه.

7. دعم الأيض وحرق الدهون: تساعد في زيادة معدل الحرق قليلًا.