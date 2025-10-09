عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها

قال النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاء الحرب في غزة يمثل انتصارًا تاريخيًا للدبلوماسية والحكمة المصرية، ويعكس المكانة التي استعادت بها مصر دورها الإقليمي كقلب للعقل العربي وركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، مشددًا على أن مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها.

وأضاف أبو زهرة أن مصر أثبتت أنها لا تتحرك بردود الأفعال، بل تصنع الأحداث وتعيد تشكيل موازين القوى بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي احتضنتها شرم الشيخ جاءت تتويجًا لعامين من الجهود السياسية والإنسانية، التي بذلتها الدولة المصرية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وإعادة القضية إلى مسارها الصحيح بعد سنوات من التهميش والتصعيد.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي تحدث بلسان الأمة العربية كلها، عندما أكد أن ما تحقق ليس مجرد وقف لإطلاق النار، بل انتصار لإرادة السلام على منطق الحرب، لافتًا إلى أن تلك العبارة ستُسجَّل في ذاكرة المنطقة كعنوان لمرحلة جديدة قوامها الحوار والعدالة لا القوة والهيمنة.

وأكد أبو زهرة أن الموقف المصري الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني لم يكن شعارًا سياسيًا، بل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا، ترجمه الرئيس السيسي بواقعية الدولة التي تعرف كيف تجمع الأطراف وتمنح الأمل حين يغيب.