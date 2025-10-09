بوتين: روسيا ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطى

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، التزام روسيا الراسخ بتعزيز شراكتها الاستراتيجية وتحالفها مع دول آسيا الوسطى.

وقال بوتين - في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" بدورتها الثانية في العاصمة الطاجيكستانية، دوشنبه، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية-: "روسيا ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة تعزيز شراكتها وتحالفها الاستراتيجي مع بلدانكم، وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية ذات المنفعة المتبادلة".

ووفقا له، تمكنت روسيا ودول آسيا الوسطى من تحقيق نتائج جيدة في جميع مجالات التعاون.

وأضاف: "بناءً على نتائج العام الماضي (2024)، تجاوز حجم التبادل التجاري الروسي مع دول آسيا الوسطى، بما فيها الدول الخمس، 45 مليار دولار... وهذا يعني أن هناك آفاقًا جيدة لتطوير علاقاتنا في المجال الاقتصادي".

وأكد بوتين أنه على اتصال دائم مع زعماء دول آسيا الوسطى. ووفقا له فإن روسيا ودول آسيا الوسطى تتحول بشكل منهجي إلى العملات الوطنية في التجارة.

ويشارك في القمة أيضًا قادة طاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان. وسيناقش القادة آفاق التعاون في التجارة والاقتصاد والمالية والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة وغيرها من المجالات.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى طاجيكستان في زيارة دولة، حيث تستغرق 3 أيام، من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في دوشنبه، فعاليات عدة ضمن زيارته الرسمية، بالإضافة إلى المشاركة في قمة "روسيا وآسيا الوسطى" في دورتها الثانية، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.

ف ع/ج أ ش