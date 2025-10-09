لازم تكشف فورا.. أسماء هذه العلامات تؤكد أن الصداع خطر

يعد الصداع من المشكلات الصحية التي يعانى منها عدد كبير من الأشخاص ولكن في بعض الأحيان يكن مؤشر خطر يستدعى العلاج فورا.

نعرض لكم اهم المؤشرات التي تكشف أن الصداع مؤشر خطر وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك.

أعراض الصداع الخطر



أعراض الصداع التي تتطلب رعاية طبية فورية؟

إذا كنت أنت أو طفلك يعاني من أي من أعراض الصداع التالية، فيجب عليك الحصول على الرعاية الطبية على الفور:

صداع مفاجئ وجديد وشديد.

الصداع مع الحمى وضيق التنفس وتيبس الرقبة أو الطفح الجلدي.

الصداع الذي يحدث بعد إصابة في الرأس أو حادث.

الإصابة بنوع جديد من الصداع بعد سن 55 عامًا.

اعراض صداع الأمراض العصبية



يجب عليك طلب الرعاية الطبية على الفور إذا كان الصداع الذي تعاني منه مرتبطًا بأعراض عصبية، مثل:

ضعف.

دوخة.

فقدان التوازن أو السقوط المفاجئ.

خدر أو وخز.

شلل.

صعوبات في الكلام.

ارتباك عقلي.

النوبات.

تغيرات في الشخصية وسلوك غير لائق.

تغيرات في الرؤية حيث تكون ضبابية أو رؤية مزدوجة أو نقاط عمياء.