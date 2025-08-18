طريقة عمل حلى القهوة الباردة بخطوات بسيطة

حلى القهوة الباردة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة .

مقادير حلى القهوة الباردة



● بسكوت ساده

الطبقة الثانيه:

● ٤ كوب حليب

● ٥ ملاعق كبيرة نشا

● ٤ ملعقة كبيرة سكر

● ٢ ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

● ١ علبة قشطة



الطبقة الثالثة:

● ١ ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

● ٣٠٠ جرام شوكولاته

● ١٥٠ ملل كريمة

● بسكوت و كاكاو و ورد للوجه

طريقة تحضير حلى القهوة الباردة



يذوب النشا مع اللبن والسكر والقهوة

ثم يرفعوا على النار مع استمرار التحريك حتى التجانس التام

ثم تضاف القشطة ويخلطوا جيدا للحصول على مهلبية القهوة

يكسر البسكوت ويوضع في بايركس ويضاف فوقه مهلبية القهوة

ويدخل الثلاجة ليتماسك

في هذه الأثناء ترفع الكريمة مع الشوكولاتة والقهوة على النار حتى تمام ذوبان الشوكولاتة والتجانس

يضاف الخليط على البايركس بعد التماسك

ويدخل الثلاجة ليتماسك مرة أخرى

ويزين بالكاكاو والبسكوت

