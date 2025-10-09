كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك

اقترح إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي السابق، بالتبرع لنادي الزمالك، في ظل أزمته المالية التي يعاني منها من الناحية المالية.

وقال إكرامي عبر قناة «إم بي سي مصر 1»: «عندي اقتراح بيقال الزمالك يمتلك 50 وأكثر من 50 مليون مشجع لو كل واحد من 50 مليون اتبرع بـ 2 جنيه، الزمالك هيدخله 100 مليون جنيه في 5 أشهر بنصف مليار، يخرج الزمالك من أزمته، ده اقتراح أنا فكرت فيه، لأن محدش هيديله نصف مليار».

وأضاف: «تتجمع فلوس ويتفتح الحساب في البنك أو حد يثقوا فيه يتحط حساب باسمه».

وأكمل: «مش عيب إني أجيب شخصية أفتح الحساب باسمه والفلوس اللي تدخل حسابه تروح الزمالك ونسميه اسم أنقذوا الزمالك، قفوا جنب نادي الزمالك النادي محتاج حد ينقذه».