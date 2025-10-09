قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيطريين تعلن استعدادها لتقديم المساعدة في إعمار غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
الديب أبوعلي

ثمنت نقابة الأطباء البيطريين في بيان لها الدور المصري الرئيسي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق وقف حرب الحرب بقطاع غزة، والاتفاق النهائي الذي شهدته أرض السلام بشرم الشيخ.

وقال بيان للنقابة أن مصر ستظل تلعب الدور الأساسي والمحوري لإحلال السلام بالمنطقة، وتظل القضية الفلسطينية هي قضية مصر، والوصول لافضل الحلول في ظل السياسات الرشيدة والمتوازنة للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد البيان على حرص النقابة على المساعدة بكل إمكانياتها في إعادة إعمار غزة وخاصة في المجال الزراعي والأمن الغذائي.

كما أكد البيان ان جهود مصر ووساطتها في وقف الحرب تمثل امتداداً طبيعيا بدورها التاريخي والمحوري في المنطقة.

وتعد مصر الدولة الأكثر حضورًا وتأثيرًا في الملف الإنساني، حيث تصدرت دول العالم في حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى القطاع، إلى جانب التحركات المستمرة في المحافل الدولية والإقليمية لوقف العدوان ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد البيان على أن جهود الرئيس السيسي في هذا الملف تعكس إيمان مصر العميق بعدالة القضية الفلسطينية، والتزامها الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأكد البيان، أن ما تقوم به الدولة المصرية اليوم هو استكمال لدورها الريادي في المنطقة يؤكد أن مصر ستظل صوت العدل والحق في وجه كل أشكال الاحتلال والعدوان.

وتعلن النقابة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، والوقوف وراء القيادة السياسية الحكيمة لوطننا الغالي مصر.

نقيب عام الأطباء البيطريين اتحاد الأطباء البيطريين دكتور مجدي حسن الرئيس السيسي القضية الفلسطينية الأمم المتحدة نقابة الأطباء البيطريين قطاع غزة شرم الشيخ وقف حرب الحرب بقطاع غزة إعادة إعمار غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

شوبير

أخر طلب من مسؤلي الأهلي قبل رحيل عماد النحاس

ترشيحاتنا

حسام حسن

مراد مكرم يشيد بحسام حسن: أول مصري يصل كأس العالم كلاعب ومدرب

أحمد شريف

أحمد شريف يشارك في مران الزمالك بعد انتهاء برنامجه التأهيلي

الزمالك

تدريبات فنية وخططية في مران الزمالك استعدادًا للكونفدرالية الأفريقية

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد