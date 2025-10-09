البيطريين تعلن استعدادها لتقديم المساعدة في إعمار غزة

ثمنت نقابة الأطباء البيطريين في بيان لها الدور المصري الرئيسي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق وقف حرب الحرب بقطاع غزة، والاتفاق النهائي الذي شهدته أرض السلام بشرم الشيخ.

وقال بيان للنقابة أن مصر ستظل تلعب الدور الأساسي والمحوري لإحلال السلام بالمنطقة، وتظل القضية الفلسطينية هي قضية مصر، والوصول لافضل الحلول في ظل السياسات الرشيدة والمتوازنة للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد البيان على حرص النقابة على المساعدة بكل إمكانياتها في إعادة إعمار غزة وخاصة في المجال الزراعي والأمن الغذائي.

كما أكد البيان ان جهود مصر ووساطتها في وقف الحرب تمثل امتداداً طبيعيا بدورها التاريخي والمحوري في المنطقة.

وتعد مصر الدولة الأكثر حضورًا وتأثيرًا في الملف الإنساني، حيث تصدرت دول العالم في حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى القطاع، إلى جانب التحركات المستمرة في المحافل الدولية والإقليمية لوقف العدوان ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد البيان على أن جهود الرئيس السيسي في هذا الملف تعكس إيمان مصر العميق بعدالة القضية الفلسطينية، والتزامها الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأكد البيان، أن ما تقوم به الدولة المصرية اليوم هو استكمال لدورها الريادي في المنطقة يؤكد أن مصر ستظل صوت العدل والحق في وجه كل أشكال الاحتلال والعدوان.

وتعلن النقابة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، والوقوف وراء القيادة السياسية الحكيمة لوطننا الغالي مصر.