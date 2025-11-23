قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية، منها الكروس أوفر الصغيرة، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الرياضي، والتجهيزات المتنوعة حسب كل اصدار وفئة.

ويقدم موقع "صدى البلد" تفاصيل أرخص 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري

جيلي GX3 PRO 

جيلي GX3 PRO 

تأتي السيارة جيلي GX3 PRO بمحرك 1500 سي سي DVVT، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT مكون من 7 نقلات، وتقدم بسعر 849,900 جنيه.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

تعتمد شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، قادر على إنتاج قوة 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الأداء CVT، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يبدأ من 875,000 جنيه إلى 980,000 جنيه.

 جاك S2

 جاك S2

تضم جاك S2 محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 739,900 جنيه.

 إم جي ZS

 إم جي ZS

زودت السيارة إم جي ZS على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يبلغ 929,990 جنيها.

رينو كارديان

رينو كارديان

تستمد السيارة رينو كارديان قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 125 حصانا، بالإضافة إلى عزم أقصى للدوران يقدر بـ 220 نيوتن متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات مزدوجة القابض، وبسعر يبدأ من 849,900 جنيه إلى 974,900 جنيه.

