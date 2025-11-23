وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

تبحث النساء عن طريقة عمل الكوكيز في المنزل بخطوات سهلة وسريعة خاصة وأنه من الحلوى المفضلة عند الكبار والصغار ومناسبة مع أجواء الشتاء.

نستعرض لكم مكونات كوكيز الأفران وطريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة وطريقة الشيف نادية السيد ..

مقادير الكوكيز

2 كوب دقيق

2كوب حبيبات الشوكولاتة

كوب زبدة

3/4كوب سكر

2 بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

2 ملعقة صغيره فانيليا

ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل الكوكيز

1. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

2. نخفق الزبدة والسكر، ثم نضع الفانيليا ثم البيض، ويخفق المزيج جيداً.

3. يخلط الدقيق فى وعاء آخر، ثم نضع البيكينج صودا والملح معاً ثم يسكبوا فوق مزيج البيض.

4. تُضاف حبيبات الشوكولاتة ويقلبوا بشكل جيد.

5. تقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم توضع فى صينية الفرن.

6. يتم تسويتها فى الفرن لمدة 11 دقيقة.

مقادير الكوكيز بالشوكولاتة

نصف كوب من الزبدة الذائبة في درجة حرارة الغرفة.

وكذلك نصف كوب من السكر الأبيض

وأيضا ربع كوب سكر بني

بيضة في درجة حرارة الغرفة

ملعقة من الفانيليا السائلة صغيرة

وكذلك كوب ونصف من الدقيق

وأيضا نصف ملعقة من البيكربونات الصودا

وكذلك ملعقة من النشا كبيرة

وكوب ونصف من قطع الشوكولاته الكرسبي.

طريقة عمل الكوكيز نادية السيد

ضعي الزبدة في كاسرولة على النار مع التقليب بحيث يصبح لونها كراميل فاتح، وبعدها ترفع من على النار.

توضع الزبدة في كوب زجاجي ويضاف إليها الماء بما يعادل نصف كوب وتدخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة، ثم تخرج وتترك في الغرفة.

يفضل استخدام وعاء خشبي بحيث يوضع فيه الزبدة مع السكر الأبيض والبني ويتم خفقهم بواسطة المضرب الكهربائي أو اليدوي.

يضاف البيض مع الفانيليا على خليط السكر مع التقليب المستمر، ثم ينخل الدقيق ويضاف إليه الملح والنشا وكذلك البيكربونات الصودا مع الضرب المستمر في المضرب الكهربائي.

يضاف الشوكولاته إلى العجين مع التقليب من أسفل إلى أعلى.

طريقة عمل كوكيز الأفران