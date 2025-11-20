طريقة عمل تشيز كيك مخبوز .. خطوة بخطوة

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تشيز كيك مخبوز فهو من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

مقادير تشيز كيك مخبوز



● 250 جرام بسكويت سادة

● 125 جرام زبدة مذابة

● 500 جرام جبنة كريمي

● ¾ كوب سكر

● ¾ كوب زبادى مصفى

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

● 3 بيض

● 1 ملعقة صغيرة بشر ليمون

للتقديم:

● فيلينج كريز



طريقة تحضير تشيز كيك مخبوز



تضاف الزبدة المذابة إلى البسكويت.

في قالب تشيز كيك، تضاف طبقة البسكويت وتضغط وتساوى.

يضاف البيض مع السكر ويخفق ويضاف بشر الليمون والفانيليا.

يضاف الجبن الكريمي والزبادي ونقلب.

يضاف خليط الحشو إلى قاعدة البسكويت ويخبز بالفرن.

تزين بالفيلبنج وتقدم.