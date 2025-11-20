طريقة عمل دجاج بالكاري.. بمذاق لا يقاوم

دجاج بالكاري من الأطباق التي تتمتع بمذاق لذيذ ومختلف عن الأكلات الأخرى، فيمكنك تقديمه لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج بالكاري.

مقادير دجاج بالكاري



● صدور دجاج استربس

● كاري

● بودرة ثوم

● بودرة بصل

● بصل ابيض مفروم

● ثوم مفروم

● دقيق

● زبدة

● كريمة طهي

● مكعبات مرقة دجاج

● ملح

طريقة تحضير دجاج بالكاري



في وعاء يشوح الدجاج مع الزبدة ثم يتبل بجميع التوابل المذكورة ثم يضاف البصل و الثوم المفروم ثم يضاف الدقيق و الكريمة و مكعب الدجاج و تترك حتى تمام النضج و تقدم ساخنة.