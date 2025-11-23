محمد الدهراوي: مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه لأول مرة منذ 37 عاما

كشف محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه لأول مرة منذ 37 عامًا، موضحًا أنه تم إقناع الاتحاد الدولي للعبة بتنظيم البطولة في القاهرة.



وأضاف الدهراوي، خلال تصريحات له مساء اليوم، أن ملف استضافة البطولة تم تقديمه بنجاح كبير، مشيرًا إلى أن البطولة ستُقام خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.



وأشار إلى أن هذه النسخة من البطولة تُعد فريدة من نوعها، مشبهًا إياها بالأولمبياد من حيث عدد المشاركين، حيث يشارك فيها 88 دولة وأكثر من 30 دولة في بطولة ذوي الهمم، بمشاركة لاعبين هم أبطال العالم.



وأوضح الدهراوي أن مصر حققت المركز الأول في بطولة الكاراتيه لذوي الهمم في النسخة الأخيرة، مشيرًا إلى أن النجاح يعود إلى البنية التحتية المميزة في مصر، والإشادات الدولية بتنظيم الفعاليات الرياضية داخل البلاد.



وعن اختيار القاهرة لاستضافة البطولة؛ أكد الدهراوي أن ذلك يعود إلى وجود فنادق ومرافق فندقية غير متوفرة في أوروبا، إضافة إلى المزارات السياحية التي يزورها الوفود المشاركة، مع إشراف لجان الاتحاد الدولي؛ لضمان جودة التنظيم.