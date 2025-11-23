انهيار جزئي لعقار من طابقين في الجيزة

أنقذت العناية الإلهية أسرتين من انهيار عقار في منطقة الجيزة جزئيا، حيث كانوا خارج المنزل في أثناء انهيار الجزء الخلفي من العقار الذي يقيمون به.

انهيار جزئي لعقار مكون من طابقين في الجيزة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا، من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ يفيد بانهيار جزء من عقار بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب، المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، والرائد محمد سمير معاون أول القسم، والقوة المرافقة لهما، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وحرر المحر اللازم بالواقعة.