مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي، اليوم الأحد، طائرة من السعودية تحمل مساعدات إنسانية متنوعة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وصرح مصدر مسؤول في مطار العريش بأن الطائرة السعودية تحمل كمية من السلال الغذائية والحقائب الإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.



وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد الطائرات السعودية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بلغت 74 طائرة تحمل مساعدات لغزة، في إطار دور دعم السعودية للشعب الفلسطيني.



وأضاف أنه تم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.



يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 على قطاع غزة، بلغ 1054طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 59 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.

