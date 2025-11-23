المركز 24 عالميا.. الصناعات الغذائية: 179 مليون دولار صادرات مصر من الشيكولاتة

قال تميم الضو، نائب المدير التنفيذي المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات مصر من الشيكولاتة وصلت إلى 179 مليون دولار، مشيرا إلى أن مصر احتلت المركز الـ 24 عالميا في عام 2024.

وأشار تميم الضو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إلى أن مصر تصدر اغذية مصنعة بقيمة 1.6 مليار دولار من الصناعات الغذائية، إضافة إلى تصدير الحاصلات الزراعية، حيث احتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة.

ولفت نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أننا نُصدِّر لأهم التكتلات في العالم، أهمها اليابان والصين والولايات المتحدة، مؤكدا أن هناك رقابة شديدة من الدولة المصرية؛ حتى يتم التأكد من سلامة الغذاء، مما يعطي المنتج المصري جودة عالية.

وأشار تميم الضو إلى أن صادراتنا لأمريكا خلال الأشهر الماضية زادت ووصلت إلى 50%، وأصبحت أمريكا ثاني أكبر مستورد من مصر بعد المملكة العربية السعودية.