موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025 وخطوات الاستعلام الرسمي
المركز 24 عالميا.. الصناعات الغذائية: 179 مليون دولار صادرات مصر من الشيكولاتة
انهيار جزئي لعقار من طابقين في الجيزة
حقيقة وجود إصابات من فيروس ماربورج في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
محمد الدهراوي: مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه لأول مرة منذ 37 عاما
وزيرة التضامن: نسقنا مع وزارات وجهات لضمان تأدية الحج في أفضل ظروف
أرخص 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار
كير ستارمر: النمو والفرص محور قمة مجموعة العشرين 2027
بيخطفوها بـ توك توك.. الداخلية: ضبط عصابة سرقة الهواتف في الإسكندرية
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زيسكو الزامبي بالكونفدرالية
مدرب زيسكو: مواجهة الزمالك كانت خططية وفقدنا التركيز
جيش الاحتلال: إقالات كبار الضباط بسبب الفشل الذريع في منع هجوم 7 أكتوبر
عبد الفتاح تركي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025 .. يشهد محرك البحث خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025، وذلك مع اقتراب موعد الصرف وانتظار المستفيدين لتحديثات وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الإجراءات الرسمية، إضافةً إلى رغبة الكثيرين في التعرف على أماكن صرف الدعم النقدي وخطوات الاستعلام الإلكتروني المخصص لبرنامج تكافل وكرامة. 

معاش تكافل وكرامة

هذا الاهتمام يجيء بالتزامن مع استمرار اعتماد آلاف الأسر على هذا الدعم الشهري باعتباره أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، التي تهدف إلى مساندة الفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل منظم ومنضبط.

معاش تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف تحقيق الحماية المالية والاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، مما يدفع المواطنين إلى متابعة كل تحديث يصدر بشأن مواعيد الصرف أو آليات الاستعلام الرسمية، خاصة خلال الأشهر الأخيرة من العام التي تشهد التزامات مالية متزايدة لدى الأسر. 

لذلك يعد الكشف عن موعد صرف معاش ديسمبر 2025 خطوة مهمة ينتظرها ملايين المستفيدين قبل حلول منتصف الشهر.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025

بحسب ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، من المقرر بدء صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025 اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر. ويتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وهو ما يتيح للمستفيدين تسلم مستحقاتهم بسهولة دون الحاجة للتزاحم أو الانتظار في طوابير طويلة، بما يضمن تنظيم عملية الصرف وتخفيف الضغط على منافذ الخدمة طوال أيام الشهر.

تكافل وكرامة

ويأتي تحديد موعد الصرف وفق خطة الوزارة التي تلتزم بإتاحة الدعم المالي بشكل منتظم في توقيتات ثابتة، بما يضمن وصول المستحقات إلى أصحابها دون تأخير، وهو الأمر الذي يساهم في دعم الاستقرار المالي للأسر المستفيدة من البرنامج في مختلف المحافظات.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقتهم وقيمة الدعم المستحق لهم بسهولة عبر الإنترنت، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وتتضمن البيانات الآتية:

  • المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها
  • الرقم القومي واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة الخاصة بالشخص القائم بالاستعلام
  • نوع البطاقة سواء «تكافل» أو «كرامة»
  • حالة البطاقة «ساري / تجميد / إيقاف»
  • في حالتي التجميد أو الإيقاف يتم ذكر السبب
  • في حالة البطاقة السارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

وتساعد هذه الخطوات الإلكترونية في تقليل الحاجة للذهاب إلى مكاتب التضامن الاجتماعي، كما تتيح للمستفيدين متابعة وضع بطاقتهم بدقة، ومعرفة أي تحديثات تخص حالتهم التمويلية أو الإدارية.

الدعم النقدي وتكافل وكرامة

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي عدة أماكن لصرف معاش تكافل وكرامة بهدف تسهيل الوصول إلى الدعم لجميع الفئات، وتشمل الأماكن الآتية:

  • ماكينات الصراف الآلي
  • مكاتب البريد
  • منافذ فوري وكروت ميزة
  • فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية
  • شرط ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.

وتعمل هذه المنظومة الواسعة من منافذ الصرف على تحقيق المرونة اللازمة لوصول الدعم إلى المواطنين دون ازدحام أو تأخير، بما يضمن تجربة صرف أكثر سهولة وسرعة.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويشمل ذلك الفئات الآتية:

  • الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم
  • كبار السن غير القادرين على العمل أو من دون معاش ثابت
  • الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للدعم
  • المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات
  • الأيتام غير المكفولين.
معاش تكافل وكرامة - أرشيفية

ويأتي هذا التوسع في الفئات المستهدفة ضمن استراتيجية الدولة لدعم الأفراد الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تحتاجه بشكل مباشر وفق معايير دقيقة ومعتمدة.

