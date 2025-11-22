التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند

خاطبت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي خمسة محافظات الوزارة بقرار وقف طلب القيد العائلي للمواطنين الذين يعيدون تسجيل بياناتهم ببرنامج تكافل وكرامة .

أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، وقال مصدر مسؤول بوزارة التضامن إن الوزارة قررت رسميًا وقف طلب القيد العائلي للمواطنين الذين يعيدون تسجيل بياناتهم ببرنامج تكافل وكرامة في خمس محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، بني سويف وذلك لضمان وصول الدعم النقدي للمستحقين.

صعوبة استخراج القيد العائلي

وأكد المصدر جاء هذا القرار بعد ملاحظات حول صعوبة استخراج القيد العائلي، خصوصًا لدى الأسر التي تحتاج إعادة تسجيل بياناتها سريعًا لضمان استمرار الدعم وهذا ما أدى إلى مشاكل فى هذا الشأن .

وحول إلغاء القيد العالي قال المصدر إن القرار مقتصر على المواطنين الذين يدخلون محاولات متكررة للتسجيل ولكن فيما يخص المتقدمين الجدد لبرنامج تكافل وكرامة، فما زال مطلوبًا منهم تقديم القيد العائلي ضمن المستندات الأساسية للتقديم لضمان دقة بيانات الأسرة المتقدمة واستحقاقها للدعم النقدي تكافل وكرامة .

كما أكد أن الوزارة حريصة على وصول الدعم النقدي الشهري للمستحقين وتتابع بدقة كافة الإجراءات .