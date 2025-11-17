قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025

رشا عوني

بعد صرف معاش تكافل و كرامة شهر نوفمبر، بدأ الكثير البحث عن طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، حيث انطلقت أمس 15 نوفمبر عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة شهر نوفمبر من خلال جميع منافذ الصرف بمختلف المحافظات.


ويبحث الكثير عن طريقة الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة ، وعدد المستفيدين من تكافل وكرامة ، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية .. 

 

رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن:
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx 

الاستعلام عن الاسماء الجديدة في تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

يمكن لأي مواطن معرفة موقفه من القبول أو الرفض في برنامج تكافل وكرامة بخطوات بسيطة كالتالي:

-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).

-اختيار قسم "الاستعلام عن تكافل وكرامة".

-إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

-الضغط على أيقونة "استعلام" لمعرفة نتيجة القبول أو الرفض.

في حال القبول، تظهر بيانات المستفيد كاملة، متضمنة موعد -صرف الدفعة التالية ومكان الاستلام.

-وتتيح هذه الخدمة معرفة حالة الطلب سواء كان قيد المراجعة، أو تم قبوله، أو يحتاج إلى استكمال مستندات إضافية.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن، أمام المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بطريقة سهلة من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط هنــا.

- اختيار برنامج «تكافل وكرامة».

- اختيار المستحق لـ معاش تكافل وكرامة وكتابة الاسم رباعيًا.

- يقوم الفرد المستفيد من معاش تكافل وكرامة باختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- وبعد ذلك يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش «تكافل وكرامة».

- بعد ذلك اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر بعد ذلك جميع البيانات التي تريد الاستعلام عنها.


زيادة معاش تكافل وكرامة2025

في وقت سابق من العام كشف وزير المالية أحمد كجوك، في تصريحات رسمية، أن الحكومة قررت زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من شهر أبريل الماضي، على أن تكون الزيادة دائمة وليست مؤقتة. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، ضمن جهود الحماية الاجتماعية المستمرة التي تشمل التوسع في الدعم النقدي وتوفير مظلة تأمينية متكاملة للأسر الأولى بالرعاية.

معاش تكافل وكرامة كام؟

وتتراوح قيمة الدعم الجديدة وفق الشرائح التالية:

-الأسر المستحقة: بين 750 جنيهًا و1000 جنيه شهريًا حسب عدد أفراد الأسرة ودخلها.

-كبار السن غير القادرين على العمل: دعم شهري يتراوح بين 650 و900 جنيه.

-الأشخاص ذوو الإعاقة: دعم مماثل يتماشى مع احتياجاتهم المعيشية والصحية.

-زيادة المبلغ: يمكن زيادة مبلغ المعاش في حالة وجود أطفال أو أشخاص معاقين في الأسرة.

عدد المستفيدين من تكافل وكرامة في نوفمبر

يبلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة خلال شهر نوفمبر الجاري نحو 5.2 مليون أسرة، وفقًا لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي. 

ويغطي البرنامج شرائح متعددة من المجتمع، تشمل كبار السن غير القادرين على العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين صرف معاشهم من عدة جهات معتمدة حددتها وزارة التضامن، وتشمل:

  • فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات.
  • مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات الصرف النقدي عبر البطاقة المخصصة للمستفيدين.
  • الماكينات الآلية (ATM) الخاصة بالبريد أو بنك ناصر، لتسهيل السحب في أي وقت.
