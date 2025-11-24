نشبت مشادة كلامية بين المطرب الشعبي طارق الشيخ ونجله وطرف آخر شقيق زوجته بمنطقة الهرم، وحررت مذكرة صلح بين الطرفين.

تصالح طارق الشيخ وذويه بعد مشاجرة حدائق الأهرام

وتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل نطاق قسم الهرم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ فورًا، وكشفت التحريات الأولية أن خلافًا عائليًا وقع بين عادل نجل الفنان طارق الشيخ، الطالب بكلية الطب، وبين شقيق زوجة المطرب، على خلفية مشادة أسرية تطورت لاشتباك لفظي، دفع طارق الشيخ للتدخل لفض النزاع قبل وصول الشرطة بدقائق.

وتمكنت القوات من تهدئة الموقف والسيطرة عليه بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.