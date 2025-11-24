مستشار الرئيس لشئون الصحة: لا فيروسات جديدة تهدد المصريين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر بعد جدل الفيروسات الجديدة.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سلم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، إن الوضع الوبائي في مصر مستقر ولا يوجد أي أنواع جديدة من الفيروسات أو الأوبئة حتى اللحظة.

وأوضح تاج الدين أن فيروس كورونا كجائحة عالمية قد انتهى، وأصبح حالياً يُصنف كفيروس موسمي ضمن مجموعة الفيروسات التنفسية الطبيعية التي تنشط في هذا التوقيت من العام.

وأشار إلى أن زيادة معدلات الإصابة بنزلات البرد في الوقت الحالي تعود إلى تغير الفصول والتقلبات الجوية بين الحرارة والبرودة، بالإضافة إلى التجمعات في المدارس والجامعات، مؤكداً أن المريض لا يمكنه تحديد نوع الفيروس بدقة إلا من خلال الفحوصات المعملية.

الإجراءات الوقائية ومراقبة الفيروسات

وحول المخاوف من انتقال فيروسات خطيرة من الخارج، شدد تاج الدين على أن إجراءات الحجر الصحي والطب الوقائي في الموانئ والمطارات المصرية تعمل بدقة عالية لفحص العينات ورصد أي مخاطر وبائية، مؤكداً: “لا يوجد أي مصدر لأي وباء جديد حالياً.”