بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

تحدثت الفنانة ساندى علي عن احدث اعمالها المنتظرة وهو مسلسل بعنوان “هو ده” والذى يعد اول بطولة مطلقة لها ، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وقالت ساندى علي خلال لقائها مع موقع “صدي البلد” ، أنها بالفعل انتهت من تصوير مسلسل “هو ده” وهو مكون من 15 حلقة ، واكدت ساندى ان المسلسل فكرته مختلفة ويعتمد على الوجوه الجديدة ، وانها تجسد ضمن الأحداث دور فتاة تدرس فى لندن ثم تعود الى القاهرة وتبحث عن الزواج ثم تصطدم بالواقع.

ساندى علي: أنا بحبني وبشوفني حلوة

وعن اتهامها دائمًا بالجرائة او تعمد إثارة الجدل ، قالت ساندى انها تحب ان يراها الجمهور بأنها جميلة دايما ، معلقة: “أنا كدة كدة بحبني ولازم اكون جريئة فى التمثيل”.

ساندى علي تكشف امكانية مشاركة شقيقتها ايناس فى عمل فني

وعن إمكانية مشاركتها فى عمل فني مع شقيقتها إيناس قريبًا ، قالت ساندى ان حتى الأن لم يوجد عمل جديد يجمعها بشقيقتها إيناس ولكنها تتمني ذلك ، خاصة ان جميع الأعمال الذى شاركوا فيها معًا لم تجمعهما مشاهد معًا.