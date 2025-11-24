فاروق جويدة: الأخلاق في مصر اهتزت

علق الشاعر الكبير، فاروق جويدة، على واقعة قيام موظفين بإحدى المدارس الدولية باعتداءات جنسية على طلبة بمرحلة رياض الأطفال، قائلًا "هذه التصرفات كان لا يمكن أن تحصل في مصر".



وقال "جويدة" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten “الأخلاق في مصر اهتزت بعنف والعلاقات الأسرية لم يعد لها وجود”، معلقا ”أنا بزعل من الفنانين المصريين بنشر قصة الزواج والطلاق وعدم الانتباه على الحرص على الصورة، حتى العلاقات الإنسانية فسدت رغم أننا طول عمرنا مجتمع ثري ليس ماليا ولكن تحضرًا وإنسانيًا وثقافيًا".



واختتم جويدة حديثه بالتأكيد على أهمية إعادة الاعتبار للثقافة والتعليم والقيم التي شكّلت وجدان المصريين عبر التاريخ، حفاظًا على هوية المجتمع واستعادة دوره الحضاري.