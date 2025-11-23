فاروق جويدة: الثقافة المصرية كانت دائمًا حجر الأساس في تكوين الشخصية المصرية

قال الشاعر الكبير، فاروق جويدة، إن مصر حالة حضارية غير قابلة للتكرار أو التوريث، مشبّهًا إياها بـ"قطعة ذهبية في مكان ما من هذا العالم"، تمتلك تركيبة حضارية وبشرية لا تشبه أي دولة أخرى، وهو ما منحها مكانة تاريخية وثقافية فريدة.



وأضاف "جويدة" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الثقافة المصرية كانت دائمًا حجر الأساس في تكوين الشخصية المصرية، معتبرًا أن انتزاع الثقافة من المجتمع "جريمة"، وأن تراجع الإبداع والفنون انعكس على صورة مصر الحضارية التي لم تحافظ على بعض الثوابت التي قامت عليها عبر التاريخ.



وتابع أن الإنسان المصري الذي عرفته الأجيال عبر عقود لم يعد كما كان، مؤكدًا أن التغيرات المتسارعة أثّرت في "كل جوانب التركيبة المصرية"، وأن "السبيكة المصرية" التي تميّزت بالتفرد والخصوصية شهدت تحولًا عميقًا خلال السنوات الأخيرة.