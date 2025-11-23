أسعار ومواصفات هوندا سيفك 2025 في السوق السعودي

تقدم هوندا مجموعة متنوعة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها الايقونة الشهيرة سيفك موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلية السيدان ذات المظهر الرياضي، مع عدد من الفئات وبأسعار تبدأ من 120,635 ريال سعودي.

محرك وأداء هوندا سيفيك

تعتمد هوندا سيفيك على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويولد 180 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة CVT المتغير، مع الاعتماد على نظام دفع أمامي FWD ، ونسبة استهلاك للوقود تصل إلى 19.3 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 47 لتراً.

هوندا سيفيك

هوندا سيفيك وتقنيات الحماية والأمان

تقدم سيفيك منظومة سلامة تضم 6 وسائد هوائية، إلى جانب تقنيات مساعدة سائق متقدمة تشمل الثبات الإلكتروني، ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، إضافة إلى التحكم في قوة الجر. وتأتي السيارة بمثبت سرعة متكيف وكاميرا خلفية مع كاميرا جانبية لرصد المنطقة العمياء، وتشمل التجهيزات أيضًا أنظمة للحد من الاصطدام الأمامي وتفعيل مكابح الطوارئ تلقائيًا، إلى جانب مراقبة إجهاد السائق وتنبيهه عند الحاجة، إضافة إلى حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الركن.

هوندا سيفيك

تصميم وتجهيزات هوندا سيفيك

تضم السيارة مصابيح LED كاملة، وفتحة سقف كهربائية، ومرايا خارجية قابلة للطي والضبط كهربائيًا، وتعتمد السيارة على جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، أما من الداخل، فتقدم سيفيك خمسة مقاعد بكسوة تجمع بين الجلد والشامواه، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا للحصول على جلوس مريح.

هوندا سيفيك

وتزود المقصورة بشاشة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة، مع نظام ترفيهي يعمل باللمس بقياس 9 بوصات يدعم الربط اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى نظام صوتي من Bose بعدد 12 سماعة، كما يأتي المكيف أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، إلى جانب شاحن لاسلكي وإضاءة محيطية داخلية.

أسعار هوندا سيفيك 2026 في السعودية

تقدم هوندا سيفيك في السوق السعودي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، حيث تبدأ أسعار فئة Sivic LX من 120,635 ريال سعودي، بينما تأتي فئة Sivic Sport بسعر 143,635 ريال سعودي.