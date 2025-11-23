قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات هوندا سيفك 2025 في السوق السعودي

هوندا سيفيك
هوندا سيفيك
صبري طلبه

تقدم هوندا مجموعة متنوعة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها الايقونة الشهيرة سيفك موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلية السيدان ذات المظهر الرياضي، مع عدد من الفئات وبأسعار تبدأ من 120,635 ريال سعودي.

محرك وأداء هوندا سيفيك

تعتمد هوندا سيفيك على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويولد 180 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 240 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة CVT المتغير، مع الاعتماد على نظام دفع أمامي FWD ، ونسبة استهلاك للوقود تصل إلى 19.3 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 47 لتراً.

هوندا سيفيك

هوندا سيفيك وتقنيات الحماية والأمان

تقدم سيفيك منظومة سلامة تضم 6 وسائد هوائية، إلى جانب تقنيات مساعدة سائق متقدمة تشمل الثبات الإلكتروني، ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، إضافة إلى التحكم في قوة الجر. وتأتي السيارة بمثبت سرعة متكيف وكاميرا خلفية مع كاميرا جانبية لرصد المنطقة العمياء، وتشمل التجهيزات أيضًا أنظمة للحد من الاصطدام الأمامي وتفعيل مكابح الطوارئ تلقائيًا، إلى جانب مراقبة إجهاد السائق وتنبيهه عند الحاجة، إضافة إلى حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الركن.

هوندا سيفيك

تصميم وتجهيزات هوندا سيفيك

تضم السيارة مصابيح LED كاملة، وفتحة سقف كهربائية، ومرايا خارجية قابلة للطي والضبط كهربائيًا، وتعتمد السيارة على جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، أما من الداخل، فتقدم سيفيك خمسة مقاعد بكسوة تجمع بين الجلد والشامواه، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا للحصول على جلوس مريح.

هوندا سيفيك

وتزود المقصورة بشاشة عدادات رقمية بقياس 10.2 بوصة، مع نظام ترفيهي يعمل باللمس بقياس 9 بوصات يدعم الربط اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضافة إلى نظام صوتي من Bose  بعدد 12 سماعة، كما يأتي المكيف أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، إلى جانب شاحن لاسلكي وإضاءة محيطية داخلية.

أسعار هوندا سيفيك 2026 في السعودية

تقدم هوندا سيفيك في السوق السعودي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، حيث تبدأ أسعار فئة Sivic LX من 120,635 ريال سعودي، بينما تأتي فئة Sivic Sport بسعر 143,635 ريال سعودي.

هوندا سيفك هوندا سيفيك

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

