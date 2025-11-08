هوندا تكشف النقاب عن إليفيت ADV Edition... وهذا سعرها عالميًا

تواصل هوندا من تألقها في السوق الهندي، بعد تقديم نسختها الرياضية صاحبة اللقب Elevate، ولكن تحت إصدار ADV Edition، مع باقة من التجهيزات، وإطلالة تنتمي إلى عائلة الـ SUV للطرق الوعرة، حيث يجمع هذا الطراز بين المظهر الجريء وروح المغامرة.

محرك وأداء هوندا إليفيت ADV Edition

اعتمدت هوندا في الإصدار الجديد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر يستطيع أن ينتج قوة قدرها 119 حصاناً و145 نيوتن متر من العزم، متصلاً بناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل CVT، مع نظام دفع أمامي.

هوندا إليفيت ADV Edition

تصميم وتجهيزات هوندا إليفيت ADV Edition

حصلت إليفيت ADV Edition على واجهة أمامية تتسم بالصرامة، مع تحديثات معاد تصميمها ذات شبك رأسي تتوسطه لمسة برتقالية لامعة، بالإضافة إلى لمسات انسيابية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مصدات ومداخل الهواء وجنوط رياضية، وارتفاع أرضي يبلغ 220 ملم.

هوندا إليفيت ADV Edition

تقدم سيارة هوندا إليفيتADV بنظام صوتي ترفيهي مكوّن من ثمانية مكبرات صوت، كما توفر السيارة سقفاً بانورامياً، شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة تدعم أحدث أنظمة الاتصال مثل ابل كار بلاي واندوريد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية.

هوندا إليفيت ADV Edition

وتأتي هوندا إليفيت ADV Edition مجهزة بعدد ست وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق، حساسات ركن، كاميرا للمتابعة، التوزيع الالكتروني لقوة الكبح، نظام المساعدة الذكية على القيادة Honda Sensing ADAS، مرايات كهربائية التحكم، قفل مركزي للأبواب.

هوندا إليفيت ADV Edition

سعر السيارة هوندا إليفيت ADV Edition عالميًا

تنطلق هوندا إليفيت ADV Edition 2025 في السوق الهندي بأسعار تبدأ من 1,529,000 روبية هندية أي ما يعادل 17,300 دولار أمريكي للفئة الأساسية، وتصل الفئة عالية التجهيزات إلى 1,666,800 روبية هندية ما يعادل 18,800 دولار أمريكي.