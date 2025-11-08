قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه
أصلها فرعوني.. عمرو أديب بعد ظهوره بالجلابية: اللي هيضحك هيتضرب
مذيع العربية لعمرو أديب: نقدمك بالإعلامي المصري أم السعودي.. والأخير: العلمين في قلبي
عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر وهبة ثواب ذلك للمتوفَّى؟
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هوندا تكشف النقاب عن إليفيت ADV Edition... وهذا سعرها عالميًا

هوندا إليفيت ADV Edition
هوندا إليفيت ADV Edition
صبري طلبه

تواصل هوندا من تألقها في السوق الهندي، بعد تقديم نسختها الرياضية صاحبة اللقب Elevate، ولكن تحت إصدار ADV Edition، مع باقة من التجهيزات، وإطلالة تنتمي إلى عائلة الـ SUV للطرق الوعرة، حيث يجمع هذا الطراز بين المظهر الجريء وروح المغامرة.

محرك وأداء هوندا إليفيت ADV Edition

اعتمدت هوندا في الإصدار الجديد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر يستطيع أن ينتج قوة قدرها 119 حصاناً و145 نيوتن متر من العزم، متصلاً بناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل CVT، مع نظام دفع أمامي.

هوندا إليفيت ADV Edition

تصميم وتجهيزات هوندا إليفيت ADV Edition

حصلت إليفيت ADV Edition على واجهة أمامية تتسم بالصرامة، مع تحديثات معاد تصميمها ذات شبك رأسي تتوسطه لمسة برتقالية لامعة، بالإضافة إلى لمسات انسيابية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مصدات ومداخل الهواء وجنوط رياضية، وارتفاع أرضي يبلغ 220 ملم.

هوندا إليفيت ADV Edition

تقدم سيارة هوندا إليفيتADV  بنظام صوتي ترفيهي مكوّن من ثمانية مكبرات صوت، كما توفر السيارة سقفاً بانورامياً، شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة تدعم أحدث أنظمة الاتصال مثل ابل كار بلاي واندوريد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية.

هوندا إليفيت ADV Edition

وتأتي هوندا إليفيت ADV Edition مجهزة بعدد ست وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق، حساسات ركن، كاميرا للمتابعة، التوزيع الالكتروني لقوة الكبح، نظام المساعدة الذكية على القيادة Honda Sensing ADAS، مرايات كهربائية التحكم، قفل مركزي للأبواب.

هوندا إليفيت ADV Edition

سعر السيارة هوندا إليفيت ADV Edition عالميًا

تنطلق هوندا إليفيت ADV Edition 2025 في السوق الهندي بأسعار تبدأ من 1,529,000 روبية هندية أي ما يعادل 17,300 دولار أمريكي للفئة الأساسية، وتصل الفئة عالية التجهيزات إلى 1,666,800 روبية هندية ما يعادل 18,800 دولار أمريكي.

هوندا هوندا إليفيت هوندا إليفيت ADV Edition مواصفات هوندا إليفيت ADV Edition سيارة هوندا إليفيت ADV Edition

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

احترس عند الزيارة .. محظورات وآداب دخول المتحف المصري الكبير

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن مباراة السوبر لـ الأهلي والزمالك: ماتش الهروب من المأزق

الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات: 8 مرشحين من محافظات الوجه القبلي تواجدوا في الكويت لمتابعة التصويت

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
توينجو 2026
توينجو 2026

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد