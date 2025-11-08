قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير
ما هي علامات الفجر الصادق؟.. لا تصليه إلا إذا رأيت 3 أشياء
سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8-11-2025
كوريا الشمالية للجيش الأمريكي: التحركات التي تهدد أمننا ستصبح أهدافا مباشرة
الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي
أول تعليق من محمد رمضان بعد وفاة والده.. ماذا قال؟
ياسمين عز: علاج الشعر الهايش يكمن في لمسة من الزوج
ترخيص السيارة فى أسرع وقت.. طريقة حجز موعد بوحدات المرور المميزة
حسن شاكوش يؤجل طرح أحدث أغانيه لهذه الأسباب | تفاصيل
أول تعليق من إيران على مزاعم تل أبيب بمحاولة إغتيال سفيرها بالمكسيك
بقوة 750 حصانًا.. تعديل جريء لسيارة فيراري الرياضية | صور

سيارة Elevato
سيارة Elevato
صبري طلبه

كشفت GlasWerks DMV الأمريكية عن نسخة استثنائية قد تغير مفاهيم السيارات الفاخرة عالية الأداء، وذلك عبر إطلاق السيارة ذات اللقب  Elevato، والتي تعد أول سيارة دفع رباعي فاخرة من الصانع الإيطالي العريق فيراري للطرق الوعرة تحمل محرك V12.

المشروع المذهل يستند إلى سيارة فيراري  GTC4 Lusso، التي أعيدت هندستها بالكامل لتتحول من سيارة رياضية مخصصة للطرق الوعرة تحت مفهوم الـ OF ROAD الخارقة تدمج بين الرفاهية الإيطالية والأداء العالي، في تجربة مميزة لها ضمن عالم السيارات المعدلة.

سيارة Elevato

محرك وأداء سيارة Elevato

احتفظت Elevato بمحرك V12 الأسطوري من فيراري، سعة 6.3 لتر وهو المستعار من GTC4 Lusso، لكنه خضع لعملية ضبط دقيقة لرفع قوته إلى 750 حصانًا، مع الإبقاء على نظام الدفع الرباعي لتوزيع مثالي للعزم على مختلف التضاريس.

كما أعادت GlasWerks تطوير أنظمة التعليق بالكامل لتناسب طبيعة القيادة على الطرق الوعرة، حيث زودت السيارة بنظام تعليق جديد مصنوع من الألمنيوم المقطع بتقنية CNC مع مفاصل معززة لتحمل أقصى ظروف الاستخدام، وارتفاع عن الأرض مضاعف مقارنة بالنسخة القياسية.

سيارة Elevato

ولتعزيز القدرة على المناورة في البيئات القاسية، حيث تمت زيادة مدى حركة العجلات إلى 8 بوصات، مع نظام هواء مدمج يتيح تعديل ضغط الإطارات أثناء القيادة، ما يمنح السائق قدرة تحكم فائقة على الرمال والطرق الوعرة.

تفاصيل فاخرة لسيارة Elevato

لا يقتصر تميز Elevato على الأداء الميكانيكي، بل يمتد إلى التفاصيل الجمالية والوظيفية التي تجعلها سيارة فريدة في فئتها، فقد حصلت على نظام عادم رياضي معدل، إضافة إلى إضاءة رالي أمامية، وطبقة حماية STEK لضمان مقاومة للخدوش والعوامل البيئية، ودعامات أعلى ناحية السقف.

سيارة Elevato

سعر سيارة Elevato 

تبدأ تكلفة مشروع Elevato من 175,000 دولار أمريكي، وهو مبلغ يغطي عملية التحويل فقط دون احتساب سعر السيارة الأصلية.

Elevato سيارة Elevato سيارة Elevato المعدلة فيراري فيراري  GTC4 Lusso

