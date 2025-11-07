أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

أعلنت تويوتا عن استدعاء أكثر من مليون سيارة حول العالم بعد اكتشاف خلل في نظام الإضاءة الأمامي أدى إلى فقدان الرؤية أثناء القيادة الليلية.

وتشمل الحملة طرازات شهيرة مثل كامري وراف 4 وكورولا، حيث أكدت الشركة أنها ستصلح العيب مجانًا لضمان سلامة السائقين.



أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها

تعرضت شركة تسلا لموجة من الانتقادات بعد تقارير عن احتجاز أطفال داخل السيارات بسبب عطل في نظام فتح الأبواب الإلكتروني أثناء انقطاع التيار الكهربائي. الخبر أثار مخاوف عالمية حول سلامة الأنظمة الذكية في السيارات الكهربائية.



تنفجر فجأة.. عيب خطير في سيارات BMW بسبب الوسائد الهوائية

كشفت BMW عن عيب خطير في بعض طرازاتها يؤدي إلى انفجار الوسائد الهوائية دون سبب واضح، مما استدعى حملة عاجلة لاستبدالها. التحذيرات شملت الأسواق الأوروبية والأمريكية لحماية الركاب من الإصابات المحتملة.



هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

قررت هوندا تغيير استراتيجيتها والتخلي عن بعض مشاريع السيارات الكهربائية لصالح تطوير محرك V6 هجين يجمع بين الأداء العالي والكفاءة في استهلاك الوقود، في خطوة مفاجئة داخل صناعة السيارات النظيفة.



رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

كشفت رينو عن سيارتها الصغيرة الجديدة "توينجو" بتصميم مستوحى من فولكس فاجن بيتل، لتبدأ منافسة قوية في فئة السيارات الاقتصادية داخل أوروبا. الطراز الجديد يتميز بتقنيات حديثة وسعر تنافسي.

