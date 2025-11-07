قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
بالصور

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا
أعلنت تويوتا عن استدعاء أكثر من مليون سيارة حول العالم بعد اكتشاف خلل في نظام الإضاءة الأمامي أدى إلى فقدان الرؤية أثناء القيادة الليلية. 

وتشمل الحملة طرازات شهيرة مثل كامري وراف 4 وكورولا، حيث أكدت الشركة أنها ستصلح العيب مجانًا لضمان سلامة السائقين.
 

أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها
تعرضت شركة تسلا لموجة من الانتقادات بعد تقارير عن احتجاز أطفال داخل السيارات بسبب عطل في نظام فتح الأبواب الإلكتروني أثناء انقطاع التيار الكهربائي. الخبر أثار مخاوف عالمية حول سلامة الأنظمة الذكية في السيارات الكهربائية.
 

تنفجر فجأة.. عيب خطير في سيارات BMW بسبب الوسائد الهوائية
كشفت BMW عن عيب خطير في بعض طرازاتها يؤدي إلى انفجار الوسائد الهوائية دون سبب واضح، مما استدعى حملة عاجلة لاستبدالها. التحذيرات شملت الأسواق الأوروبية والأمريكية لحماية الركاب من الإصابات المحتملة.
 

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين
قررت هوندا تغيير استراتيجيتها والتخلي عن بعض مشاريع السيارات الكهربائية لصالح تطوير محرك V6 هجين يجمع بين الأداء العالي والكفاءة في استهلاك الوقود، في خطوة مفاجئة داخل صناعة السيارات النظيفة.
 

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
كشفت رينو عن سيارتها الصغيرة الجديدة "توينجو" بتصميم مستوحى من فولكس فاجن بيتل، لتبدأ منافسة قوية في فئة السيارات الاقتصادية داخل أوروبا. الطراز الجديد يتميز بتقنيات حديثة وسعر تنافسي.
 

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

الشاب الضحية بالغربية

رجع من السفر لقى البيت باسمه.. القصة الكاملة لشاب يقتل شقيقه الأصغر في قرية صناديد بالغربية

ارشيفية

إصابة 4 أشخاص بينهم طفـــ.لة في حادث تصادم بالدقهلية

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد تطوير محيط المسجد العباسي ورصف شارع صلاح الدين

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

