رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

قدمت رينو رسميًا أحدث سياراتها الكهربائية الصغيرة Twingo E-Tech، التي وصفت بأنها "أخطر درس عملي لفولكس فاجن في كيفية تقديم سيارة كهربائية اقتصادية بلمسة ممتعة".

تأتي السيارة الجديدة كـ"الأخ الأصغر" لطراز Renault 5 الكهربائي، لكنها تركز على فئة السيارات الصغيرة الحضرية التي تجمع بين السعر المنخفض، والابتكار، والروح الشبابية التي عُرفت بها Twingo الأصلية في التسعينيات.

أداء متوازن بمحرك كهربائي ذكي

تعتمد Twingo E-Tech على محرك كهربائي بقوة 81 حصانًا يمنحها تسارعًا من الصفر إلى 100 كم/س في 12.1 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 130 كم/س، وهو أداء كافٍ تمامًا لحركة المدن والضواحي.

تعمل السيارة ببطارية سعة 27.5 كيلوواط/ساعة، تُتيح مدى قيادة يومي مريحًا، كما يمكن شحنها من 0 إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط بفضل قدرة شحن 50 كيلوواط.

تحمل السيارة في تصميمها الحديث لمسات واضحة من الجيل الأول من Twingo الذي عُرف بعينيه الدائرتين ووجهه الطفولي، ما أكسبه شهرة واسعة في أوروبا.

تعيد النسخة الجديدة هذه الملامح بأسلوب عصري أنيق يجمع بين النوستالجيا والتقنيات الحديثة، مع مصابيح أمامية دائرية LED، وجسم مدمج يسهل الحركة في الشوارع الضيقة.

تكنولوجيا داخلية حديثة ومقصورة عملية

رغم حجمها الصغير، تأتي Twingo E-Tech مجهزة بأحدث أنظمة التكنولوجيا من رينو، بما في ذلك نظام معلومات وترفيه متكامل مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وشاشة رقمية خلف المقود تعرض بيانات القيادة وكفاءة البطارية.

كما اعتمدت الشركة تصميمًا ذكيًا للمقصورة الداخلية يتيح أقصى مساحة تخزين ممكنة، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لتصبح السيارة مثالية للاستخدام اليومي داخل المدن.

سعر رينو توينجو الكهربائية

تهدف رينو من خلال Twingo E-Tech إلى جعل السيارات الكهربائية في متناول الجميع، إذ من المتوقع أن يكون سعرها أقل بكثير من السيارات المنافسة مثل فولكس فاجن ID.1 القادمة.

وتشير التقارير إلى أن رينو تخطط لطرح السيارة في الأسواق الأوروبية خلال عام 2025، مع احتمالية تصنيعها في مصانعها داخل فرنسا أو سلوفينيا، لتكون واحدة من أرخص السيارات الكهربائية الأوروبية الصنع.

بهذا الإطلاق، تثبت رينو أنها ما زالت تتقن صناعة السيارات الصغيرة الذكية، وتعيد تعريف مفهوم "الرخيص والمبهج" في عالم السيارات الكهربائية.

Twingo E-Tech ليست مجرد سيارة مدينة، بل رسالة واضحة بأن الكهرباء يمكن أن تكون ممتعة وميسورة في آنٍ واحد، وأن المستقبل للسيارات التي تبتسم للطريق بدلًا من منافسته.