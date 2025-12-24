المصري يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

يختمم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته بمعسكره بالسويس مساء اليوم استعداداً للمباراة المرتقبة للفريق البورسعيدي أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتعادل المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد السكندري سلبياً بدون أهداف، قبل أن يفوز على فريق زد في الجولة الثانية بهدف نظيف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين، في الخامسة مساء غداً الخميس على استاد السويس الجديد.