أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها

تواجه شركة تسلا مجددًا عاصفة من الانتقادات بعد ورود تقارير مروعة عن احتجاز أطفال داخل سياراتها نتيجة خلل في نظام الأبواب الإلكترونية.

وأعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) عن فتح تحقيق رسمي بشأن هذه المشكلة، مطالبةً الشركة بتقديم وثائقها الداخلية المتعلقة بشكاوى العملاء والحوادث المرتبطة بمقابض الأبواب الذكية في طرازات Model 3 وModel Y.

شكاوى متزايدة ضد أبواب تسلا

تقول تقارير متعددة من أصحاب سيارات تسلا إن الأبواب الإلكترونية تفشل في الفتح عند توقف بطارية 12 فولت، وهي المسؤولة عن تشغيل الأنظمة الكهربائية الأساسية.

يحول هذا العطل الأبواب إلى ما يشبه الأقفال المغلقة، مما يمنع فتحها يدويًا في حالات الطوارئ.

ووصف عدد من مالكيها لحظات الذعر التي عاشوها بعد احتجاز أطفالهم داخل السيارة في أجواء حارة، في حين لم يتمكنوا من كسر النوافذ أو فتح الأبواب من الخارج بسرعة كافية لإنقاذهم.

ضغوط متزايدة على تسلا

تسعى السلطات الفيدرالية إلى معرفة مدى علم تسلا بالمشكلة قبل وقوع الحوادث، وما إذا كانت الشركة قد اتخذت إجراءات وقائية كافية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن التحقيق قد يشمل تحليل آلاف البلاغات والمستندات التقنية الداخلية، لتحديد ما إذا كان النظام الإلكتروني للأبواب يشكل خطرًا ممنهجًا على السلامة العامة.

مطالب بإعادة تصميم نظام الأبواب

دعا خبراء سلامة السيارات إلى إعادة النظر في تصميم آلية الأبواب الذكية في سيارات تسلا، مؤكدين أن الاعتماد الكامل على الأنظمة الإلكترونية دون وجود آلية فتح ميكانيكية سهلة الوصول يعرّض الركاب للخطر في الحالات الطارئة.

ويأتي هذا التحقيق ليضيف حلقة جديدة في سلسلة الجدل حول سلامة سيارات تسلا الذكية، بعد قضايا سابقة تتعلق بالقيادة الذاتية وأنظمة البطاريات، مما يضع الشركة تحت مراقبة متزايدة من الجهات التنظيمية الأمريكية والعالمية.