أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد
تفاصيل قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الشرع قبيل لقاء ترامب
قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رد ساخر من خالد الغندور على جمهور الأهلي بشأن ركلات ترجيح بيراميدز
ما هو الصمت الدعائي؟.. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية؟| إنفوجراف
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
القوات المسلحة العراقية: اللقاءات مع الجانب الأمريكي تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية قوات الأمن
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-11-2025
المشاط: مصر والجزائر يتشاركان في تنمية العلاقات الاقتصادية
وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية
محمد رمضان يحمل نعش والده خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تنفجر فجأة.. عيب خطير في سيارات BMW بسبب الوسائد الهوائية

BMW
BMW
عزة عاطف

أعلنت شركة بي إم دبليو عن استدعاء أكثر من 5,000 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بعد اكتشاف خلل خطير في وسائد تاكاتا الهوائية، قد يؤدي إلى انفجار الوسادة دون سابق إنذار أثناء القيادة.

ويأتي هذا التحذير بعد مراجعة داخلية شاملة لبرامج الاستدعاء السابقة، حيث تبيّن أن بعض طرازات X5 ربما لم تخضع للإصلاح المطلوب في الحملة الأصلية، ما أثار القلق من احتمال تسرب بعض السيارات المتضررة إلى الطرق.

خطر الانفجار وإصابات قاتلة

توضح بي إم دبليو أن العيب الموجود في المنفاخ الداخلي لوسائد تاكاتا يمكن أن يتسبب في انفجار الوسادة الهوائية بشكل عنيف، ما يؤدي إلى تناثر شظايا معدنية قاتلة داخل المقصورة.

ووفقًا للتقارير الأمريكية، فإن وسائد تاكاتا المعيبة تسببت في وفاة 28 شخصًا على الأقل في الولايات المتحدة وإصابة المئات خلال السنوات الماضية، ما يجعلها من أخطر حوادث السلامة في تاريخ صناعة السيارات.

الطرازات المتأثرة وإجراءات السلامة

الاستدعاء يشمل عدداً من سيارات بي إم دبليو X5 المنتجة في فترات محددة، والتي يُشتبه في احتوائها على الوسائد المتضررة.

وطالبت الشركة جميع العملاء بضرورة التحقق فورًا من حالة سياراتهم عبر وكلاء بي إم دبليو المعتمدين، والتوجه إلى أقرب مركز صيانة لإجراء الاستبدال بشكل مجاني تمامًا.

تعد أزمة وسائد تاكاتا واحدة من أكبر حملات الاستدعاء في تاريخ صناعة السيارات، إذ شملت أكثر من 100 مليون وسادة هوائية حول العالم بسبب مخاطر الانفجار الناتجة عن عيوب في مادة النفخ الكيميائية.

ولا تزال الشركات تتعامل مع تبعات هذه الأزمة بعد إفلاس شركة تاكاتا اليابانية منذ عدة أعوام، فيما تواصل بي إم دبليو جهودها لضمان خلو سياراتها من أي مخاطر تمس سلامة الركاب.

أكدت الشركة في بيانها أن سلامة العملاء هي الأولوية القصوى، وأنها تعمل على التواصل المباشر مع مالكي السيارات المتأثرة لتبديل الوسائد المعيبة على الفور.

وأضافت أن أي تأخير في استبدال هذه الوسائد قد يشكل خطرًا مباشرًا على حياة السائقين والركاب، داعيةً جميع المالكين إلى التحرك السريع لتفادي أي حوادث مأساوية محتملة.

