السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

أعلنت شركة تويوتا عن استدعاء أكثر من مليون سيارة بعد اكتشاف عطل في نظام الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى تجميد الصورة أثناء الرجوع للخلف، مما يجعل السائقين غير قادرين على رؤية أي شيء خلف السيارة.

يمثل هذا الخلل خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة، خصوصًا في مواقف السيارات المزدحمة والمناطق السكنية.

طرازات متعددة من تويوتا ولكزس متأثرة

يشمل الاستدعاء مجموعة واسعة من طرازات تويوتا ولكزس المنتجة بين عامي 2022 و2026، من بينها سيارات تويوتا كامري وراف فور وكورولا كروس، إضافة إلى لكزس RX وNX.

كما أكدت الشركة أن سيارة سوبارو سولتيرا، التوأم الكهربائي لطراز تويوتا bZ4X، تحتاج أيضًا إلى تحديث برمجي عاجل لمعالجة المشكلة نفسها.

السبب وموقف الشركة

وأوضحت تويوتا أن الخلل ناتج عن مشكلة في البرنامج المسؤول عن عرض الصورة على الشاشة، حيث قد تتجمد الصورة أو تختفي تمامًا عند تشغيل وضع الرجوع للخلف.

وأكدت الشركة أنها ستبدأ بإبلاغ أصحاب السيارات المتأثرة اعتبارًا من نوفمبر الجاري، مع إجراء الإصلاحات مجانيًا في مراكز الخدمة المعتمدة.

شددت تويوتا على أن السلامة تأتي في مقدمة أولوياتها، مؤكدة أنها تعمل بشكل مكثف لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال التقنية في الطرازات المستقبلية.

ويأتي هذا الاستدعاء ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الشركة مؤخرًا لتعزيز الثقة في تقنياتها الذكية، خاصة في أنظمة القيادة المساعدة والمراقبة الرقمية.