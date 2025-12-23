تراشقوا بالمولوتوف والحجارة.. سقوط 3 مصابين في مشاجرة بأبو النمرس

شهدت مدينة أبو النمرس جنوب الجيزة مشاجرة بين طرفين تبادلا فيها التراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وضبط طرفي المشاجرة.

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة إخطًارا بنشوب مشاجرة بدائرة قسم أبو النمرس ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية وتبيّن نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ما أدى لإصابة 3 أشخاص بجروح قطعية وحروق متفرقة بالجسم.

ألقى القبض على أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتولت النيابة التحقيق.