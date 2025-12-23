قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
حوادث

تراشقوا بالمولوتوف والحجارة.. سقوط 3 مصابين في مشاجرة بأبو النمرس

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

شهدت مدينة أبو النمرس جنوب الجيزة مشاجرة بين طرفين تبادلا فيها التراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وضبط طرفي المشاجرة. 

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة إخطًارا بنشوب مشاجرة بدائرة قسم أبو النمرس ووجود مصابين.

انتقلت قوة أمنية وتبيّن نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ما أدى لإصابة 3 أشخاص بجروح قطعية وحروق متفرقة بالجسم.

ألقى القبض على أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتولت النيابة التحقيق.

