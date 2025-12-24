بحثا عن الفوز.. الإسماعيلي يستدعي 5 لاعبين أمام بيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة ميلود حمدي المدير الفني للفريق ، لمواجهةبيراميدز غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويشهد الإسماعيلي عودة خمس لاعبين للقائمه خلال مواجهة نادي بيراميدز حيث يعود كل من “ أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار وخالد النبريصى ومحمد وجدي ومحمد خطاري بعد استبعادهم أمام بتروجت في الجولة الماضية”.

ويشهد اللقاء المقبل الذي يجمع بين فريقي الإسماعيلي وبيراميدز صعوبة بالغة حيث تعثر الإسماعيلي في أول جولتين أمام بتروجت والجونة وتعثر بيراميدز أيضا أمام البنك الأهلي والجونة ليدخل الفريقين اللقاء برغبة التحقيق في نتيجة إيجابية.