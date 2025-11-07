الكشف عن تويوتا 4 رانر موديل 2026 بهذه الأسعار

كشفت تويوتا عن الجيل الأحدث من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدام 4 رانر موديل 2026، التي تعد من أشهر السيارات ضمن فئة الـSUV ، وانطلقت السيارة بعدد من التحديثات البسيطة، ولكن بزيادة في سعرها العالمي مقارنة بالموديل السابق.

أداء ومحرك سيارة تويوتا 4 رانر موديل 2026

تعتمد تويوتا 4 رانر على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر يولد 278 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع إمكانية الاختيار بين نظامي الدفع الخلفي أو الرباعي.

تويوتا 4 رانر

أما بالنسبة للفئات الأعلى، فقد أضافت تويوتا خيارًا جديدًا يتمثل في نظام فصل المثبّت السفلي، ونظام يرفع من قدرات السيارة على التعامل مع التضاريس القاسية عند استخدام محرك i-Force Max الهجين الذي ينتج قوة تصل إلى 326 حصانًا.

تصميم وتجهيزات تويوتا 4 رانر موديل 2026

تظهر 4 رانر 2026 بمظهرها الرياضي الشهير، مع مصابيح أمامية وخلفية LED، وقضبان سقف سوداء، وجنوط مقاس 17 بوصة، بالإضافة إلى شبكات متعددة الفتحات الهوائية، وفتحة سقف، مع مفهوم خماسي الأبواب عند حساب سعة التخزين الخلفية، ونظام عادم رياضي.

حصلت المقصورة على شاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، إلى جانب نظام ترفيهي بشاشة وسطية قياس 8 بوصات، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، نظام ترفيهي مكون من 8 مكبرات صوت، و شاشتين بحجم 12.3 و14 بوصة، ومقاعد أمامية مدفأة ومهوّاة، مكيف هواء أوتوماتيك.

تويوتا 4 رانر

على صعيد الأمان، تقدم تويوتا باقة شاملة من أنظمة المساعدة للسائق تتضمن مثبّت سرعة متكيف بالرادار، ونظام التحذير من التصادم مع رصد المشاة، ومساعد الحفاظ على المسار، إلى جانب مراقبة النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية.، كاميرا للمتابعة، حساسات حركة.

الأسعار العالمية لسيارة تويوتا 4 رانر 2026

تبدأ أسعار تويوتا 4 رانر 2026 من 41,570 دولار أمريكي لفئة SR5 ، أي بزيادة قدرها 800 دولار مقارنة بموديل 2025، وتصل الفئة عالية التجهيزات TRD Pro إلى 67,900 دولار أمريكي.