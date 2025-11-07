تويوتا تقدم Land Cruiser FJ الجديدة .. بتصميم رياضي

كشفت تويوتا عن سيارتها الجديدة Land Cruiser FJ، التي تنضم إلى عائلة مركبات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي السيارة الجديدة بتصميم عملي مستوحى من طرازات تويوتا الشهيرة في فئة الطرق الوعرة، مع مجموعة من التجهيزات العصرية.

محرك توربيني ونظام دفع رباعي

تعتمد لاند كروزر FJ على محرك رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني بسعة 2.7 لتر، يولد 163 حصانًا مع عزم دوران أقصى 246 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، كما تعتمد فنيًا على نظام الدفع الرباعي للعجلات الأربع، هذه المواصفات تجعل السيارة مناسبة للقيادة في المدن، وفي الوقت نفسه قادرة على التعامل مع الطرق الوعرة.

تويوتا لاند كروزر FJ

أنظمة المساعدة وتجهيزات تويوتا لانكروز

زودت تويوتا لاند كروزر FJ بمجموعة من أنظمة السلامة والمساعدة الإلكترونية، تشمل نظام التحكم في النزول على المنحدرات ونظام منع الانزلاق لتعزيز الثبات في الظروف الصعبة، كما تتضمن السيارة مثبت سرعة، ووسائد هوائية لتوفير الحماية داخل المقصورة، إلى جانب حساسات ركن، ونظام قفل مركزي مع مانع للسرقة، وتضيف ايضًا تقنية تشغيل المحرك بالبصمة.

تويوتا لاند كروزر FJ

حصلت المقصورة على تصميم يجمع بين البساطة والعملية، حيث تم تزويدها بشاشة وسطية قياس 9 بوصات تدعم نظام الملاحة والوسائط المتعددة، إضافة إلى نظام صوتي متكامل ومكيف هواء، بينما تأتي المقاعد بفرش قماشي قابل للغسل مع أرضية مطاطية مقاومة للأتربة والمياه، ويمكن طي المقاعد الخلفية للحصول على سعة أكبر، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تمنح السائق تحكمًا سهلاً أثناء القيادة.

تويوتا لاند كروزر FJ

وتعتمد تويوتا لانكروزر FJ على منصة IMV الشهيرة المستخدمة في طراز Hilux البيك أب، وتأتي السيارة بهكيل سلمي ومحور خلفي صلب مدعوم بنوابض محدثة، مما يمنحها ثباتًا ممتازًا على الطرق الوعرة، ويبلغ طول السيارة نحو 4.58 متر، وتجمع لاندكروزر FJ بين الطابع الكلاسيكي المعروف عن فئة FJ وبين عناصر حديثة تعزز حضورها على الطريق.

تويوتا لاند كروزر FJ

حيث تتميز السيارة بواجهة أمامية عريضة عمودية الخطوط مع مصابيح LED دائرية اختيارية، إلى جانب لمسات تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع زوايا بارزة وخطوط حادة تعكس شخصيتها الرياضية.