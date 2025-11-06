قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
الأمم المتحدة: تعذ.يب ومعاملة غير إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل
شوط أول | الأهلي يتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1 في نصف نهائي السوبر المصري
الحكومة الإسرائيلية: لن نسمح لأن يمثل حزب الله تهديدا لنا
مطاعم ومولات تجارية | تلال الفسطاط في ثوب حضاري جديد
بعد تداول فيديو الواقعة.. الخارجية تتابع تفاصيل مشادة معتمر مصري مع شرطي داخل الحرم المكي
مروان عثمان يتعادل لـ سيراميكا كليوباترا بهدف رائع أمام الأهلي في السوبر
دون إصابات| السيطرة على حريق نشب في جزء من بنزينة بالشرقية
الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار السيارات | مواصفات رينو كارديان 2026 الجديدة .. سعر كيا EV4 GT موديل 2026 في السعودية

للحفاظ على نظام التوجيه يجب فحص مستويات السائل بانتظام واستخدام النوع الموصى به، إضافة إلى أنه يجب تفقد الخراطيم والأنابيب للبحث عن أي تسرب أو تآكل، ويجب الانتباه للأصوات الغريبة أو تصلب عجلة القيادة، وتجنب القيادة المتهورة لتخفيف الضغط على المكونات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV4 GT موديل 2026، وتنتمي EV4 GT لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه الرياضية، وتظهر بتصميم عصري، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها،  VW ID.3 GTX ، و  Cupra Born VZ ، و MG 4 X Power، وVW Golf R ، و Toyota GR Corolla، وهيونداي أيونيك 3 N.

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026، وتنتمي  لاند كروزر FJ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم الكشف عنها في معرض اليابان للتنقل، وتمتلك تصميم عملي وعصري .

نظام التوجيه رينو كارديان 2026 مواصفات رينو كارديان 2026 شيفروليه أوبترا نيسان سنترا 2026 سعر كيا EV4 GT موديل 2026 تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

معرض القاهرة التجاري 2025

هيئة المعارض والمؤتمرات تفتتح معرض القاهرة التجاري 2025 تحت شعار "كل ما يخص البيت المصري"

المنوفي

الذكاء الاصطناعي على مائدة الاستثمار: حازم المنوفي يربط التكنولوجيا بتنمية الصناعات الغذائية

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT”.. فوز 12 عضوا بالانتخابات لدورة 2025 / 2029

بالصور

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

ظاهرة "دماغ الفشار".. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

