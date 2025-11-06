بقوة 800 حصان.. تويوتا تعيد رسم ملامح الأداء الرياضي بمحرك V8 جديد

في خطوة تعكس إصرارها على مواصلة تطوير محركات الاحتراق الداخلي، كشفت شركة تويوتا عن محرك V8 جديد كليا مزود بشاحنين توربينيين، سيكون حجر الأساس للجيل المقبل من سيارات الأداء العالي لكل من تويوتا ولكزس، وذلك رغم التوسع العالمي في حلول الدفع الكهربائي والهجين.

المحرك الجديد سيدشن رسميا على متن السيارة الرياضية الخارقة المنتظرة Toyota GR GT3، كما سيعتمد بشكل معدل في طراز Lexus Sports Concept الذي يمهد لوريث الأسطورة LFA.

ويأتي هذا المحرك ليجمع بين الأداء المتفجر والتكنولوجيا الذكية، وليكون القاسم المشترك في مشروعين يعتبران الأضخم ضمن قسم الأداء العالي لدى العملاق الياباني.

وأوضح تاكاشي أوهارا رئيس قسم توليد القوة في تويوتا، أن اختيار هذه المنظومة الجديدة جاء نتيجة قدرتها على تحقيق توازن مثالي بين القوة والتحكم، مؤكدا أن تصميمها يستند إلى هندسة مشابهة لمحرك تويوتا رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر تيربو، وبحسب المعلومات الأولية، فإن المحرك V8 الجديد بسعة 4.0 لتر يولد أكثر من 800 حصان، ما يضعه في مصاف أقوى المحركات اليابانية في التاريخ.

وتأتي GR GT3 مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام هجين ذاتي الشحن، مختلف عن الأنظمة الهجينة القابلة للشحن المستخدمة في سيارات مثل مرسيدس-AMG أو لامبورجيني، مما يعكس فلسفة تويوتا في الجمع بين الأداء والاستدامة.

أما لكزس، فستقدم نسخة أكثر نعومة وهدوءا من المحرك نفسه في سيارتها الرياضية القادمة، مع تركيز أكبر على الفخامة والابتكار الداخلي، لتواكب تطورات السوق الفاخرة وتنافس العلامات الأوروبية العريقة.

ويتوقع أن تكشف تويوتا رسميا عن السيارة والمحرك خلال حدث عالمي يقام في 5 ديسمبر 2025، وسط ترقب كبير من محبي الأداء الياباني حول العالم.