عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا
قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصات ليس سرا والمقاتل المصري محترف.. فيديو
معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية
يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول
سر غضب توروب خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة وحالات الطوارئ وفقا للقانون
الخارجية تعلن انتهاء أزمة المعتمر بالحرم المكي.. والمواطن: شكرا على سرعة الاستجابة
بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآن
تكنولوجيا وسيارات

ألباين تقدم نسختها الجديدة A390 الكهربائية .. صور

ألباين A390 
ألباين A390 
صبري طلبه

كشفت ألباين الفرنسية التابعة لمجموعة رينو عن انطلاق سيارتها الجديدة التي تحمل اللقب  A390، من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وجاءت السيارة لتجسد مزيجًا من الأداء الرياضي الذي تشتهر به ألباين، مع الطابع العملي عبر باقة من التجهيزات، وتكنولوجيا كهربائية.

ألباين A390 أداء كهربائي بثلاثة محركات 

تعتمد ألباين A390 على 3 محركات كهربائية، منها في المقدمة أو 2 بالمحور الخلفي، وتقدم النسخة الأساسية من السيارة قوة 400 حصان 295 كيلووات، في حين ترتفع القوة إلى 470 حصانًا 345 كيلووات في إصدار A390 GTS الأعلى أداءً. 

ألباين A390 

هذه القوة تمنح السيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كيلومترًا في الساعة، وتوفر ألباين مجموعة مرنة من خيارات الشحن، إذ يمكن شحن البطارية عبر التيار المتردد بقدرة 11 كيلووات، أو 22 كيلووات، كما تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر حتى 190 كيلووات.

بطارية متطورة ومدى قيادة يصل إلى 555 كيلومترًا

تم تجهيز ألباين A390 ببطارية سعة 89 كيلووات ساعة، وهي من أحدث وحدات الطاقة المستخدمة ضمن مجموعة رينو، وتمنح هذه البطارية السيارة مدى سير يصل إلى 555 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، وفقًا للبيانات الأولية من الشركة. ويعتمد هذا المدى على نظام إدارة طاقة متطور يعمل على تحقيق التوازن بين الأداء والكفاءة.

ألباين A390 

تصميم ألباين A390 الرياضية

تحمل A390 توقيع ألباين التصميمي المألوف، مع خطوط انسيابية ومقدمة ديناميكية تعزز الطابع الرياضي للسيارة، ويبلغ طول السيارة 4.62 مترًا، ما يجعلها من الطرازات المدمجة متوسطة الحجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 532 لترًا، مع مقدمة تتسم بالشراسة، وإضاءة LED، جنوط رياضية.

ألباين A390 

وتضم السيارة ألباين A390 مقصورة عصرية تحتوي على شاشة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء أوتوماتيك، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، انظمة مكابح متطورة، مثبت سرعة، بالإضافة إلى مستشعرات حركة للمتابعة، وكاميرات للرصد.

ألباين ألباين A390 سيارة ألباين A390 مواصفات ألباين A390 السيارة ألباين A390

