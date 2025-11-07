ألباين تقدم نسختها الجديدة A390 الكهربائية .. صور

كشفت ألباين الفرنسية التابعة لمجموعة رينو عن انطلاق سيارتها الجديدة التي تحمل اللقب A390، من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وجاءت السيارة لتجسد مزيجًا من الأداء الرياضي الذي تشتهر به ألباين، مع الطابع العملي عبر باقة من التجهيزات، وتكنولوجيا كهربائية.

ألباين A390 أداء كهربائي بثلاثة محركات

تعتمد ألباين A390 على 3 محركات كهربائية، منها في المقدمة أو 2 بالمحور الخلفي، وتقدم النسخة الأساسية من السيارة قوة 400 حصان 295 كيلووات، في حين ترتفع القوة إلى 470 حصانًا 345 كيلووات في إصدار A390 GTS الأعلى أداءً.

ألباين A390

هذه القوة تمنح السيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كيلومترًا في الساعة، وتوفر ألباين مجموعة مرنة من خيارات الشحن، إذ يمكن شحن البطارية عبر التيار المتردد بقدرة 11 كيلووات، أو 22 كيلووات، كما تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر حتى 190 كيلووات.

بطارية متطورة ومدى قيادة يصل إلى 555 كيلومترًا

تم تجهيز ألباين A390 ببطارية سعة 89 كيلووات ساعة، وهي من أحدث وحدات الطاقة المستخدمة ضمن مجموعة رينو، وتمنح هذه البطارية السيارة مدى سير يصل إلى 555 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، وفقًا للبيانات الأولية من الشركة. ويعتمد هذا المدى على نظام إدارة طاقة متطور يعمل على تحقيق التوازن بين الأداء والكفاءة.

ألباين A390

تصميم ألباين A390 الرياضية

تحمل A390 توقيع ألباين التصميمي المألوف، مع خطوط انسيابية ومقدمة ديناميكية تعزز الطابع الرياضي للسيارة، ويبلغ طول السيارة 4.62 مترًا، ما يجعلها من الطرازات المدمجة متوسطة الحجم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 532 لترًا، مع مقدمة تتسم بالشراسة، وإضاءة LED، جنوط رياضية.

ألباين A390

وتضم السيارة ألباين A390 مقصورة عصرية تحتوي على شاشة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء أوتوماتيك، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، انظمة مكابح متطورة، مثبت سرعة، بالإضافة إلى مستشعرات حركة للمتابعة، وكاميرات للرصد.