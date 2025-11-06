أخبار السيارات| إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن مفهومها الجديد المسمى Polygon، والذي يُعد نقطة تحول في فلسفة التصميم المستقبلية للشركة.

بعد ما يقرب من عقد من اختفائها من الأسواق، فاجأت تويوتا العالم بإعادة إطلاق اسم Scion الشهير، ولكن هذه المرة بشكل مختلف تمامًا.

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الطرازات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

كشفت تقارير إعلامية الأحد الماضي، أن جيش الأحتلال الإسرائيلي شرع في تنفيذ خطة لسحب السيارات الصينية من ضباطه، تنفيذا لأوامر مباشرة من رئيس الأركان إيال زامير، وذلك في أعقاب تحذيرات أمنية من مخاطر تتعلق بالتجسس وسرية المعلومات.