بعد واقعة العزاء.. شعبة المصورين الصحفيين: اعتذار المصور لأحمد الفيشاوي والفنان يقبل الاعتذار

أدان مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، تصوير الفنان أحمد الفيشاوي في عزاء والدته من مسافة قريبة للغاية لا تحترم الخصوصية .



وقال مجدي إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" شعبة المصورين حريصة على الارتقاء بمهنة التصوير الصحفي".

وتابع مجدي إبراهيم :" المصور الذي ظهر في واقعة الفنان احمد الفيشاوي ليس عضوا بنقابة الصحفيين وشعبة المصوريين وهو ليس صحفيا ".



واكمل مجدي إبراهيم :" لا نرضى بواقعة تصوير أحمد الفيشاوي عن قرب بشكل ينتهك الخصوصية والمساحة الشخصية ".

ولفت مجدي إبراهيم :" هذا المصور اعتذر بشكل واضح وصريح للفنان أحمد الفيشاوي والفنان قبل اعتذار الشاب المصور ".

