بعد تعرضه للانتقاد.. صلاح العزب يدافع عن أحمد الفيشاوي بعد واقعة العزاء

دافع المؤلف محمد صلاح العزب، عن الفنان أحمد الفيشاوي بعد انتقاده بسبب انفعاله على أحد المصورين في عزاء والدته الفنانة سمية الألفي، وسحب الهاتف من يديه.

وقال محمد العزب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "أحمد وعمر الفيشاوي أطيب وأنقى خلق الله، والاتنين لسه محتفظين بروح طفولة مطلقة، واللى حصل امبارح في عزا الفنانة الكبيرة سمية الألفي من السوشيال ميديا بتوع الصفحات والمشاهدات ينفع يتكتب فيه مجلدات شتايم".

واضاف: "انفعال أحمد مرتين تلاتة ده يتسم بمنتهى الهدوء وضبط النفس، ولازم يبقى في وقفة من كل الجهات للقضاء للى بينتهكوا حتى أصعب اللحظات فى حياة وموت البشر عشان المشاهدات والفلوس، ومحدش يخلط أبدا بين الصحافة والصحفيين ودول بأى شكل من الأشكال".

شهد عزاء الفنانة سمية الالفي موقف محرج لاحد الصحفيين عند قيامه بتصوير أحمد الفيشاوي نجل الفنانة الراحلة خلال العزاء قام أحمد الفيشاوي " بشد " الهاتف من المصور بعد أن وجه كاميرا الهاتف على وجهه الامر الذى استفز أحمد الفيشاوي

وبعدها تدخل عمر الفيشاوي وأصدقاء الفنان لإعادة الهاتف مرة آخري للمصور بعد أن طلب أحمد الفيشاوي مسح المقطع المصور له خلال جلوسه لاستقبال عزاء والدته في مسجد عمر مكرم

كما انفعل الفنان أحمد الفيشاوي على المصورين والصحفيين خلال العزاء وطلب منهم مغادرة مكان العزاء وقال لهم : ابعدو عني امشوا من هنا .