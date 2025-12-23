الخصوصية خط أحمر.. مفيدة شيحة: درس قاس من واقعة أحمد الفيشاوي في عزاء والدته

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على أزمة عزاء الفنانة سمية الألفي والمشكلة التي حدثت أثناء العزاء مع الفنان أحمد الفيشاوي، من قبل بعض المصوريين.



وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، إن :"ايه اللي انتوا علمتوه ده ومش قدرين تحسوا بألم أصحاب المتوفي، وأحمد الفيشاوي بسب هذا الأمر جعلتوا خرج من قاعة العزاء لوضوع حد ومكان مناسب للمصورين".

وتسأل الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"هل إحنا وصلنا لهذه الدرجة ومباقش يهمنا الخصوصية، والخصوصية خط أحمد ودرس قاس من واقعة أحمد الفيشاوي في عزاء والدته سمة الألفي".

