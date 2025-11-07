تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

كشفت شركة تويوتا عن أول صور رسمية للجيل الجديد من هايلوكس 2026 قبل عرضها العالمي المرتقب في 10 نوفمبر، لتواصل مسيرتها كواحدة من أكثر سيارات البيك أب متوسطة الحجم شعبية على مستوى العالم.

مواصفات تويوتا هايلوكس الجديدة

تأتي الهايلوكس الجديدة بتصميم أكثر جرأة وقوة، مع خطوط أمامية أكثر حدة وشبكة معدّلة تمنحها حضوراً أكثر هيمنة على الطريق.

أما المقصورة، فشهدت إعادة تصميم شاملة لتوفير راحة أكبر وتقنيات حديثة، ما يجعلها أقرب في فخامتها إلى سيارات الـSUV العائلية.

منصة مطورة ونظام هجين خفيف

تعتمد تويوتا هايلوكس 2026 على منصة مطوّرة تضمن أداءً أكثر استقرارًا على الطرق الوعرة والسريعة على حد سواء، مع إدخال نظام هجين خفيف (Mild Hybrid) للمرة الأولى على محركات الديزل.

ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في تحسين الكفاءة في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات دون التضحية بالقوة التي تشتهر بها الهايلوكس.

بعد الإعلان عن إطلاقها رسميًا في تايلاند، أكدت تويوتا أن الظهور الأوروبي الأول للسيارة سيتم في اليوم نفسه، في العاشر من نوفمبر عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت وسط أوروبا (CET)، باستخدام نفس مجموعة الصور التشويقية المخصصة للسوق الآسيوية.

من المتوقع أن تدخل هايلوكس الجديدة عام 2026 في منافسة مباشرة مع طرازات مثل فورد رينجر وإيسوزو دي ماكس وميتسوبيشي إل200، لكن بمزيج من القوة اليابانية الموثوقة والتكنولوجيا الحديثة التي قد تمنحها الأفضلية من جديد في الأسواق العالمية.