قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
عزة عاطف

كشفت شركة تويوتا عن أول صور رسمية للجيل الجديد من هايلوكس 2026 قبل عرضها العالمي المرتقب في 10 نوفمبر، لتواصل مسيرتها كواحدة من أكثر سيارات البيك أب متوسطة الحجم شعبية على مستوى العالم.

مواصفات تويوتا هايلوكس الجديدة 

تأتي الهايلوكس الجديدة بتصميم أكثر جرأة وقوة، مع خطوط أمامية أكثر حدة وشبكة معدّلة تمنحها حضوراً أكثر هيمنة على الطريق. 

أما المقصورة، فشهدت إعادة تصميم شاملة لتوفير راحة أكبر وتقنيات حديثة، ما يجعلها أقرب في فخامتها إلى سيارات الـSUV العائلية.

منصة مطورة ونظام هجين خفيف

تعتمد تويوتا هايلوكس 2026 على منصة مطوّرة تضمن أداءً أكثر استقرارًا على الطرق الوعرة والسريعة على حد سواء، مع إدخال نظام هجين خفيف (Mild Hybrid) للمرة الأولى على محركات الديزل. 

ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في تحسين الكفاءة في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات دون التضحية بالقوة التي تشتهر بها الهايلوكس.

بعد الإعلان عن إطلاقها رسميًا في تايلاند، أكدت تويوتا أن الظهور الأوروبي الأول للسيارة سيتم في اليوم نفسه، في العاشر من نوفمبر عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت وسط أوروبا (CET)، باستخدام نفس مجموعة الصور التشويقية المخصصة للسوق الآسيوية.

من المتوقع أن تدخل هايلوكس الجديدة عام 2026 في منافسة مباشرة مع طرازات مثل فورد رينجر وإيسوزو دي ماكس وميتسوبيشي إل200، لكن بمزيج من القوة اليابانية الموثوقة والتكنولوجيا الحديثة التي قد تمنحها الأفضلية من جديد في الأسواق العالمية.

تويوتا تويوتا هايلوكس 2026 Toyota Hilux سيارات 2026 سيارات بيك أب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: ذكرى معركة البرلس ستظل رمزًا خالدًا لتلاحم الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن

الفنانة هندية

هندية: استأذنت ربنا قبل خلع الحجاب.. علماء الأزهر: ارتداؤه فرض وليس اختياريًا

الدكتور سلامة جمعة داود

رئيس جامعة الأزهر يهنئ محافظ كفر الشيخ بذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية المجيدة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد