قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية
أبو الغيط: مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية
إنقاذ أم وجنينها في ولادة معقدة بمستشفى أشمون العام
أحمد أبو الغيط في حوار خاص مع أحمد موسى | بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فيراري SC40.. إصدار فريد من العلامة الإيطالية فما القصة؟

فيراري SC40
فيراري SC40
صبري طلبه

أزيح الستار عن طراز فيراري SC40 الفريد من نوعه، والذي لا يمثل مجرد إضافة إلى قائمة سيارات الحصان الواثب، بل هو جسر يربط بين عظمة الماضي وتكنولوجيا المستقبل، مستحضراً روح أيقونة السيارات الخارقة فيراري F40 .

فيراري SC40 بتصميم مميز وإصدار فريد من نوعه

هذه المركبة الاستثنائية لا تعد سيارة إنتاجية، بل إصدار غير دارج، التي وتعتبر آخر سيارة خارقة حظيت بإشراف مباشر من المؤسس "إنزو فيراري" قبل رحيله.

فيراري SC40

إن علامات الاسم هنا واضحة ومقصودة، فالحرفان "SC" هما اختصار لـ   "Special Projects" أي المشاريع الخاصة، بينما يشير الرقم "40" إشارة واضحة ومباشرة إلى الأسطورة "F40".

حيث رسخت السيارة مكانتها في عام 1987 كأول نسخة إنتاجية في التاريخ تكسر حاجز الـ 320 كيلومتراً في الساعة، لتغير بذلك مفاهيم الأداء والسرعة في عالم السيارات.

فيراري SC40

نجح مصممو فيراري في دمج الهوية الرياضية والخارقة للسيارة "F40" في طراز "SC40"، لكن بأسلوب أكثر تطوراً وانسيابية يعكس التقدم التكنولوجي الهائل في التصميم، حيث تؤكد النظرة الأولى أن السيارة الجديدة ليست مجرد إعادة تدوير للتصميم القديم، بل هي إعادة صياغة حديثة بالكامل.

محرك وأداء سيارة فيراري SC40

تعتمد السيارة على منظومة دفع هجينة متطورة، تمثل قفزة نوعية في الأداء، المحرك الأساسي هو محرك سداسي الأسطوانات (V6) مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 3.0 لتر، يعمل جنباً إلى جنب مع محرك كهربائي داعم، ليدفع إجمالي القوة الحصانية إلى رقم مذهل يصل إلى 819 حصاناً.

فيراري SC40

يتم توجيه هذه القوة الهائلة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متقدم من نوع القابض المزدوج دبل كلتش، ومن خلال هذه القدرات الفنية تحقق "SC40" تسارعاً خارقاً من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 2.9 ثانية، وتتجاوز سرعتها القصوى حاجز 330 كيلومتراً في الساعة.

فيراري فيراري SC40 سيارة فيراري SC40 السيارة فيراري SC40 مواصفات فيراري SC40

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

النصر السعودي

جورجي جيسوس يعلن تشكيل النصر أمام الحزم في الجولة السادسة من دوري روشن

الأهلي

25 دقيقة .. تعادل سلبي بين الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

جراديشار

طرد جراديشار من لقاء الأهلي و إيجل نوار البوروندي

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد