فيراري SC40.. إصدار فريد من العلامة الإيطالية فما القصة؟

أزيح الستار عن طراز فيراري SC40 الفريد من نوعه، والذي لا يمثل مجرد إضافة إلى قائمة سيارات الحصان الواثب، بل هو جسر يربط بين عظمة الماضي وتكنولوجيا المستقبل، مستحضراً روح أيقونة السيارات الخارقة فيراري F40 .

فيراري SC40 بتصميم مميز وإصدار فريد من نوعه

هذه المركبة الاستثنائية لا تعد سيارة إنتاجية، بل إصدار غير دارج، التي وتعتبر آخر سيارة خارقة حظيت بإشراف مباشر من المؤسس "إنزو فيراري" قبل رحيله.

فيراري SC40

إن علامات الاسم هنا واضحة ومقصودة، فالحرفان "SC" هما اختصار لـ "Special Projects" أي المشاريع الخاصة، بينما يشير الرقم "40" إشارة واضحة ومباشرة إلى الأسطورة "F40".

حيث رسخت السيارة مكانتها في عام 1987 كأول نسخة إنتاجية في التاريخ تكسر حاجز الـ 320 كيلومتراً في الساعة، لتغير بذلك مفاهيم الأداء والسرعة في عالم السيارات.

فيراري SC40

نجح مصممو فيراري في دمج الهوية الرياضية والخارقة للسيارة "F40" في طراز "SC40"، لكن بأسلوب أكثر تطوراً وانسيابية يعكس التقدم التكنولوجي الهائل في التصميم، حيث تؤكد النظرة الأولى أن السيارة الجديدة ليست مجرد إعادة تدوير للتصميم القديم، بل هي إعادة صياغة حديثة بالكامل.

محرك وأداء سيارة فيراري SC40

تعتمد السيارة على منظومة دفع هجينة متطورة، تمثل قفزة نوعية في الأداء، المحرك الأساسي هو محرك سداسي الأسطوانات (V6) مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 3.0 لتر، يعمل جنباً إلى جنب مع محرك كهربائي داعم، ليدفع إجمالي القوة الحصانية إلى رقم مذهل يصل إلى 819 حصاناً.

فيراري SC40

يتم توجيه هذه القوة الهائلة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي متقدم من نوع القابض المزدوج دبل كلتش، ومن خلال هذه القدرات الفنية تحقق "SC40" تسارعاً خارقاً من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 2.9 ثانية، وتتجاوز سرعتها القصوى حاجز 330 كيلومتراً في الساعة.