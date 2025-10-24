قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. بالأسعار

سيارات صينية
سيارات صينية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات، على عدد كبير ومتنوع من الإصدارات، منها العلامات الصينية، والتي تقدم مجموعة من الخيارات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الهيكلي، أو التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية السعر.

ويقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تتراوح أسعار السيارة شيري أريزو 5 بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه، بينما تعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانًا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي طرازCVT، أو مانيوال، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

جيلي جي اكس برو 3

جيلي جي اكس برو 3

تقدم السيارة جيلي جي اكس برو 3 موديل 2025 بسعر 849,900 جنيه، وزودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي  CVT، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

 جاك S2

 جاك S2

تقدم السيارة جاك S2 بسعر يبلغ 739,900 جنيه، وتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 175 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT.

 إم جي 5

 إم جي 5

تتراوح أسعار السيارة إم جي 5 موديل 2026 بين 799,990 جنيه و 899,990 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، ينتج 120 حصان و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتCVT أوتوماتيك، وقدرة على الوصول إلى 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال فترة زمنية تستغرق 12.5 ثانية.

بايك يو 5 بلس

بايك يو 5 بلس

تبدأ أسعار بايك يو 5 بلس موديل 2025 من 749,900 جنيه إلى 854,900 جنيه، ومن الجانب الفني تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

