أخبار السيارات | «شيري» تكشف عن أول مفهوم عالمي لسيارة SUV متعددة التحولات .. أسعار إم جي U9 الجديدة 2026 في السعودية

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

خلال أمسية علامة شيري لعام 2025، قدّم تشنج سونجتشي، نائب المدير التنفيذي العام لمركز شيري الدولي للتسويق، المفهوم العالمي الأول لسيارة "SUV متعددة التحولات بسبعة مقاعد" أمام ممثلي المستخدمين حول العالم ووسائل الإعلام وشركاء العلامة.

كشفت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي U9 موديل 2026، وتنتمي U9 لفئة السيارات البيك أب، وتم تصميمها لاقتحام الطرق الوعرة والغير ممهدة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا هايلكس و فورد رينجر .

موت عزم السيارة من أبرز التحديات التي يواجها سائقو السيارات، وذلك مروراً بمتطلبات القيادة على الطرق السريعة الطويلة وصعود المرتفعات، وهذا يؤدي إلي تحول مشكلة ضعف أو موت العزم في السيارة إلى ظاهرة شائعة تستدعي فهم لأسبابها وكيفية تلافيها في ظل الظروف المناخية القاسية.