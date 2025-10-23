«شيري» تكشف عن أول مفهوم عالمي لسيارة SUV متعددة التحولات

خلال أمسية علامة شيري لعام 2025، قدّم تشنج سونجتشي، نائب المدير التنفيذي العام لمركز شيري الدولي للتسويق، المفهوم العالمي الأول لسيارة "SUV متعددة التحولات بسبعة مقاعد" أمام ممثلي المستخدمين حول العالم ووسائل الإعلام وشركاء العلامة.

هذا الطراز المبتكر يجسّد التزام شيري بمبدأ الإبداع المشترك مع المستخدمين، ويعيد تعريف مفهوم المرونة في عالم السيارات من خلال تصميم ثوري يقوم على فلسفة "سيارة واحدة، وتكوينات متعددة"، مقدّماً حلاً جديداً كلياً للتنقل العائلي على مستوى العالم.

احتياجات حقيقية... تغييرات حقيقية: ابتكار تقوده تجارب المستخدمين الفعلية

“كيف يمكننا تلبية هذا التنوع الواسع في احتياجات المستخدمين؟”

بهذا السؤال الافتتاحي، استهلّ تشنج سونجتشي كلمته التي ألهمت الحضور للتفكير في معنى الابتكار الحقيقي، وأوضح أن فرق تطوير المنتجات في شيري أجرت على مدى أكثر من عام دراسات ميدانية في دول مثل إندونيسيا والمكسيك وتايلاند، كشفت عن تسعة سيناريوهات متكررة للاستخدام العائلي، تشمل: التنقل اليومي، النقل والتخزين، التخييم والصيد، التسوق والمواعيد، الأنشطة الرياضية الخارجية، الرحلات الطويلة، التنزه داخل المدن، الاستجمام في الضواحي، والتخييم العائلي.

ورغم هذا التنوع، لم يجد المستخدمون في السوق أي طراز يلبي جميع هذه الاحتياجات المتعددة والمعقدة في آن واحد.

خلال حفل الإطلاق، شارك ثلاثة من "ضباط الإبداع المشترك" من ماليزيا وإندونيسيا والمكسيك أحلامهم البسيطة، ولكن الملهمة: الراحة لعائلاتهم، التوازن بين العمل والحياة، والمساحة للتعبير عن الذات.

رغم اختلاف أولوياتهم، إلا أن قصصهم كانت صادقة ومعبرة، وأصبحت حجر الأساس في تطوير مفهوم SUV متعددة التحولات بسبعة مقاعد من شيري.

وخلال عرضه، أكد تشنج سونجتشي قائلاً: "إن هذه الرؤى الحقيقية من المستخدمين هي ما يدفعنا إلى تجاوز الحدود والابتكار باستمرار، فاحتياجاتهم ليست مجرد مصدر إلهام ... بل هي المحرك الأساسي لتحولنا من التركيز على الوظيفة إلى التركيز على السيناريوهات الحياتية".

سيارة واحدة... ستة أنماط لتناسب كل جوانب الحياة

استجابةً لمتطلبات المستخدمين المتزايدة للمرونة والرحابة والأداء القوي، قدمت شيري مفهومها المبتكر "6=1"، حيث يمكن بفضل التصميم القابل لإعادة التشكيل وفصل الباب الخلفي تحويل السيارة إلى ست تكوينات مختلفة داخلية وخارجية، لتغطي أكثر من 99% من سيناريوهات التنقل العائلي.

تهدف الفكرة إلى ابتكار "منزل متنقل" يجمع بين دفء العائلة، وأحلام الأفراد، وحرية الاستكشاف.

وخلال العرض، كشفت شيري بطريقة إبداعية عن ثلاث من هذه التكوينات لأول مرة في العالم، من خلال عرض بصري مميز جمع بين تأثيرات الإضاءة والوسائط الافتراضية.

 في وضع SUV كبيرة بسبعة مقاعد، تعيد السيارة تعريف مفهوم "المنزل المتنقل"، بطول 4.9 أمتار وارتفاع داخلي يبلغ 1284 ملم، بحيث يمكن لطفل يبلغ من العمر ست سنوات الوقوف داخلها براحة، ويمكن لكبار السن الدخول والخروج بسهولة دون انحناء – لتقدّم راحة حقيقية لجميع أفراد الأسرة.

 وعند الحاجة إلى العمل أو ممارسة الهوايات، تتحول السيارة فوراً إلى نمط الشاحنة مزدوجة المقصورة (Double-Cab Pickup) بفضل هيكل سريع الفصل، وتوفر مساحة تحميل تبلغ 600 لتر مزودة بأربع نقاط تثبيت وحواجز قابلة للتعديل لتأمين الأمتعة – من ألواح التزلج والخيام إلى الزهور ومواد البناء – لتلغي تماماً معضلة الاختيار بين الركاب وحمولة الأغراض.

 أما لعشاق المغامرة، فيأتي نمط التخييم (Camper Mode) ليمنحهم الحرية المطلقة مع منظومة واسعة من الملحقات تشمل مظلات جانبية وخيام سقف قابلة للطي وشاشات ترفيه خلفية ومصدر طاقة خارجي، ومع قدرتها على القيادة في الطرق الوعرة، تمنح هذه السيارة تجربة سفر واستكشاف فريدة تجمع بين الراحة والاعتمادية.

كما أعلن تشنج سونجتشي أن شيري تعتزم تقديم المزيد من الأنماط القابلة للتحول ومجموعات الملحقات الرسمية، لتواصل توسيع حدود وظائف هذا الطراز المبتكر.

الإبداع المشترك مع المستخدمين: نحو آفاق لا محدودة من الابتكار

يتجاوز هذا الإطلاق مجرد تقديم سيارة جديدة، فهو يرسخ نموذجاً تعاونياً جديداً في تطوير المنتجات يغطي دورة التطوير بالكامل.

فقبل مرحلة الإنتاج التجاري، ستدعو شيري المستخدمين حول العالم للمشاركة الفاعلة في عملية الإبداع المشترك – من تصميم الخصائص وضبط منظومة القوة إلى اختيار الاسم وتخصيص منظومة الاستخدام – لتصبح آراء المستخدمين جزءاً مباشراً من صياغة المنتج النهائي.

منذ فبراير 2024، أمضى فريق متخصص مكون من 20 خبيراً أكثر من 300 يوم في دراسات ميدانية داخل أسواق دولية متعددة، وجمع أكثر من 1350عينة مستخدم و40 ألف مدخل موضوعي لضمان أن يكون المفهوم نابعاً من احتياجات واقعية فعلية.

وخلال الحفل، أطلقت شيري مبادرتها العالمية للإبداع المشترك، في خطوة غير مسبوقة بعيداً عن نماذج البحث والتطوير التقليدية المغلقة.

وقال تشنج سونجتشي في كلمته: "انطلاقاً من احتياجات مستخدمينا الحقيقية، لم نعد نعيد تعريف شكل سياراتSUV فحسب، بل نعمل معهم جنباً إلى جنب لابتكار مستقبلها معًا".

هذه المبادرة العالمية لا تبرز فقط قدرات شيري في الابتكار التقني، بل تعكس أيضاً حيوية منظومتها العالمية من المستخدمين الذين يشكّلون معاً مستقبل التنقل الأكثر مرونة وتخصيصاً.

ومن المقرر أن تصل السيارة الجديدة إلى الأسواق خلال الربع الثالث من عام 2026، لتقدم للعالم رسالة قوية مفادها أن مستقبل التنقل لن يُعرّف من قبل العلامات التجارية وحدها، بل من خلال التعاون الحقيقي مع المستخدمين أنفسهم.